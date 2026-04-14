Andaman Denizi’nde Arakanlı Müslüman göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaklaşık 250 kişiden haber alınamıyor. Birlemiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Babar Baloch, teknedekilerin akıbetine dair henüz somut bir iz olmadığını açıkladı.

Hint Okyanusu'nda Andaman ve Nicobar Adaları adalarının doğu kıyılarıyla Myanmar ve Tayland'ın batı kıyıları arasında yer alan Andaman Denizi'nde Arakanlı Müslüman göçmenleri taşıyan tekne geçtiğimiz pazar günü alabora oldu.

HABER ALINAMIYOR

Birlemiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), teknede yaklaşık 250 kişinin bulunduğunu ve kimseden haber alınamadığını belirtti.

UNHCR Sözcüsü Babar Baloch, "Haberi teyit ettik. Elimizdeki bilgiler, Andaman Denizi'nde bir teknenin yaklaşık 250 kişiyle birlikte battığı yönünde" ifadelerini kullanarak, teknedekilerin akıbetine dair henüz somut bir iz olmadığını açıkladı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR NEDEN BAŞKA ÜLKELERE SIĞINIYOR?

Myanmar'da ordu, milis gruplar ve Budist milliyetçilerin baskısına ve saldırılarına maruz kalan Arakanlı Müslümanlar, Malezya, Endonezya ve Bangladeş gibi komşu ülkelere ve Tayland'a sığınmak için elverişsiz teknelerle deniz açılıyor. UNHCR, 2024 yılı başından bu yana yaklaşık 4 bin 500 Arakanlı göçmenin Andaman Denizi ve Bengal Körfezi üzerinden bu tehlikeli yolculuklara başladığını tahmin ediyor.