Macaristan'da Viktor Orban seçimleri kaybetti

Macaristan’da Ulusal Seçim Ofisi tarafından paylaşılan ilk sonuçlara göre, parlamento seçimlerini muhalefet partisi Tisza'nın 3'te 2 çoğunluğu alarak seçimi kazanması bekleniyor. Buna göre 16 yıldır iktidar olan Orban dönemi sona erdi. Orban seçimi kaybettiğini kabul ederek muhalefet liderini tebrik etti.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre sandıkların yaklaşık yarısı açıldı. İlk sonuçlara göre Tisza yüzde 52 ile öndeyken Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 39'da kaldı.

İLK SONUÇLARA GÖRE ORBAN KAYBETTİ

Oyların yaklaşık yarısının sayıldığı ilk sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 136 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor. Fidesz 56 sandalyede kalırken seçim barajını aşarak meclise girmesi beklenen üçüncü parti Mi Hazank 7 milletvekili elde ediyor.

TEBRİK ETTİ

Genel seçimlerde, Orban seçimi kaybettiğini kabul ederek muhalefet liderini tebrik etti.

Mecliste en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor. Sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da tamamlandı. NVI verilerine göre saat 18.30 itibarıyla genel seçime katılım 77,80'i buldu.

NVI'den genel seçime ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl yabancı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Uzaktan oy kullananların sayısı ise yaklaşık 224 bine ulaşarak rekor kırdı. Vatandaşlar ülke genelindeki 10 bin 47 seçim merkezinde oy kullandı.

AVRUPA AÇISINDAN DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK BİR SEÇİM

Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ile Peter Magyar liderliğindeki Tisza yarışıyor.

Sonuçların yalnızca ülkenin iç siyaseti değil Avrupa Birliği'nin siyasi dengeleri açısından da belirleyici olacağı belirtiliyor.

ORBAN, İSRAİL'DEN GÜÇLÜ DESTEK ALMIŞTI

Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) video mesajla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de Budapeşte'deki konferansta Orban'a destek mesajları vermişti.