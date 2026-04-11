İsrail'in son 48 saatteki saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Sağlık Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.



Açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 48 saatte Gazze'deki hastanelere yaşamını yitiren 11 Filistinlinin naaşının ve 26 yaralının getirildiği belirtildi.

ATEŞKES İLAN EDİLDİĞİNDEN BU YANA 749 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'de 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana 749 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 82 kişinin yaralandığı, 759 kişinin cenazesine ulaşıldığı ifade edildi.



İsrail'in saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki toplam can kaybının 72 bin 328'e, yaralı sayısının ise 172 bin 184'e yükseldiği kaydedildi.