İsrail vahşeti yaşattı, Suriyeli işçi o anları anlattı: "Namaz kılarken vurdular"

İsrail ordusunun 8 Nisan'da Beyrut'a ön uyarı yapılmadan düzenlediği eş zamanlı saldırılarda yaralanan İdlibli Firas Casım, namazını kılıp işine dönmeye hazırlanırken patlamaya yakalandığını ve kendisini hastanede bulduğunu anlattı.

İsrail işgal ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürerken, 8 Nisan'da Lübnan'ın farklı bölgelerine ön uyarı yapılmadan düzenlenen eş zamanlı bombardımanlar, şimdiye kadarki en şiddetli saldırılar arasında yer aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 357'ye ulaştığını, binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. "NAMAZ KILARKEN KENDİMİ HASTANEDE BULDUM"



Beyrut'taki saldırılarda yaralananların bir kısmı Rızık, Amerikan, Zehrani ve Rafik Hariri hastanelerine kaldırılırken, ön uyarı yapılmadan onlarca noktaya düzenlenen eş zamanlı saldırılarda yüzlerce kişinin yaralanması, hastanelerin yükünü daha da artırdı. İsrail ordusunun 8 Nisan'da Beyrut'a düzenlediği saldırıda yaralanan Suriye'nin İdlib kentinden Firas Casim da o isimlerden biri oldu. Casim, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.



Dahiye'deki Zehrani Hastanesi'nde tedavisi süren Casim, saldırı anında bir spor merkezinde boya işi yaptığını anlatarak, "Boya ustasıyım. Beyrut'ta Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonraki ışıklarda bir spor merkezine işe girmiştik. Öğleden sonra çalışıyorduk. Namaz kılıyordum, namazı bitirip işime devam edecekken kendimi hastanede buldum." dedi.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORDUM"



Patlamanın ardından uzun süre ne olduğunu anlayamadığını söyleyen Casim, vücudunun birçok yerinden yaralandığını belirterek, "Uyandığımda hiçbir şey hatırlamıyordum, ne oldu bilmiyorum. Sonra bana bir hava saldırısı olduğunu söylediler, olan buydu. Yaralarım sol bacağımda, uyluk bölgemde, sırtımda, sağ koltuk altımda ve bir de başımdan darbe almışım." ifadelerini kullandı.



Saldırıdan hemen önce iki katlı spor salonunda çalıştıklarını aktaran Casim, "Ben aşağıdaydım, arkadaşlarım da yukarıda çalışıyordu. Arkadaşlarım da yaralandı. Yukarıdakilere ciddi bir şey olmadı Elhamdülillah. Bu hastaneye nakledilenler oldu, bazıları da Amerikan Hastanesi'ne nakledildi. Taburcu oldular. En ağır yaralı bendim çünkü patlama benim yanımda oldu." diye konuştu. Tedavisi hastanede devam eden Casim, "Elhamdülillah, Allah'a şükür, ne yapalım. Allah sizi selametle korusun ve muhafaza etsin." dedi.

"SALDIRILAR HASTANEMİZ ÜZERİNDEKİ YÜKÜ ARTIRDI"



Rafik Hariri Üniversite Hastanesi Acil Servisi sorumlularından Muhammed Şuayto da İsrail saldırılarının ardından hastanede yaşanan yoğunluk, yaralı sayısı ve sağlık sisteminin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şuayto, hastanenin Beyrut ile Dahiye arasında kritik bir konumda bulunduğuna dikkati çekerek, özellikle çevredeki birçok hastanenin devre dışı kalmasının ardından hasta yoğunluğunun ciddi şekilde arttığını ifade etti.



Lübnan'ın en büyük kamu hastanelerinden biri olduklarını vurgulayan Şuayto, "Sadece saldırılarda yaralananlar değil, günlük rahatsızlıklarla gelen hastaların sayısında da ciddi artış var. Güneyden, Bekaa'dan ve Dahiye'den Beyrut'a doğru bir nüfus hareketi yaşandı. Bu da hastanemiz üzerindeki yükü artırdı." dedi. 8 Nisan'daki saldırıların ardından hastaneye yaklaşık 40 yaralının ulaştığını aktaran Şuayto, sağlık ekiplerinin "afet yönetimi planı" kapsamında hareket ettiğini belirterek, yaklaşık 40 günü aşkın süredir saldırılar nedeniyle hastanede sürekli bir teyakkuz hali bulunduğunu dile getirdi.