Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Irak Meclisi, Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti.

Irak Meclisi, Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti.

NİZAR AMEDİ KİMDİR?

Nizar Amedi 1968 yılında Duhok'un Amediye ilçesinde dünyaya geldi. 1993 yılında Musul Üniversitesinden mezun oldu. Eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB lideri Celal Talabani'nin sekreterlik ofisinde 2000 yılına kadar görev yaptı.

Irak'ın eski cumhurbaşkanlarından Celal Talabani ve Fuad Masum dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Ofisinin sorumluluğunu üstlenen Amedi, 2022-2024 yıllarında Irak Çevre Bakanı görevinde bulundu.

