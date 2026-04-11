Hamas'tan ABD-İran arasındaki ateşkes hakkında açıklama

ABD ve İran arasındaki ateşkes için taraflar bugün Pakistan'ın İslamabad'da görüşmek için bir araya geldi. Hamas, taraflar arasında ateşkes kararı ve müzakerelerin başlaması hakkında açıklama yaptı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın 40.gününde gelen ateşkes kararının ardından, bugün ABD-İran arasında İslamabad'da müzakere görüşmeleri başladı. Hamas, konuya ilişkin Telegram kanalından resmi basın açıklaması yayımladı.

"SİYONİST PROJENİN GERİLEYİŞ SÜRECİNİN PARÇASI"

Yapılan açıklamada "İslami Direniş Hareketi (Hamas), İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında iki haftalık bir ateşkes ilan edilmesini ve bugün Pakistan'da, Amerikan–Siyonist saldırganlığın tamamen ve kapsamlı biçimde sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin başlamasını memnuniyetle karşılamaktadır. Siyonist varlık, bu saldırı aracılığıyla bölgenin siyasi ve coğrafi haritasını kendi varlığını garanti altına almak ve mutlak hâkimiyet kurmak amacıyla değiştirmek istemiştir. Ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin halkı ve yönetimiyle sergilediği direniş ve kararlılık, Siyonist–Amerikan hedeflerinin gerçekleşmesini engellemiş; bu durum, Siyonist projenin gerileyiş sürecinin bir devamı niteliği taşımıştır." ifadesi kullanıldı.

"FİTNE ÇIKARMAYI HEDEFLEYEN SİYONİST PLANLARIN BOŞA ÇIKMASINI UMUYORUZ"

Açıklamada soykırımcı İsrail'in Gazze ateşkesi sürecinde sorumluluklarını yerine getirmediğini de hatırlatan Hamas, müzakerelere dair beklentilerini şu sözlerle ifade etti:

"Pakistan'ın himayesinde yürütülen bu müzakerelerin ve arabulucu diğer ülkelerin çabalarının başarılı olmasını; istikrarı güçlendirecek, Arap ve İslam ülkeleri arasında birlik ve dayanışmayı artıracak olumlu sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz. Ayrıca, işgal güçlerinin anlaşmalara uymama ve onları boşa çıkarma yönündeki tekrar eden tutumları ışığında, bugün Gazze'deki ateşkes anlaşmasına karşı sergiledikleri oyalama ve yükümlülüklerden kaçınma davranışlarında da görüldüğü üzere, ümmetin bileşenleri arasında fitne çıkarmayı hedefleyen siyonist planların boşa çıkarılmasını umut ediyoruz."