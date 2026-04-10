OpenAI CEO’su Sam Altman’ın malikanesine gece yarısı saldırı
San Francisco’da teknoloji dünyasını sarsan bir olay yaşandı. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın California’daki malikanesi molotofkokteylli saldırıya hedef oldu. Gece yarısı gerçekleşen saldırıda şüpheli, sadece Altman’ın evini ateşe vermekle kalmadı, şirketin merkezine yönelik tehditler de savurdu. Olay sonrası polis ekipleri hızlı bir operasyonla 20 yaşındaki saldırganı yakaladı.
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan yazılı açıklamada, Altman'ın evine molotofkokteyli atan zanlının gözaltında olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde bir kişi, Sam Altman'ın evine molotofkokteyli attı ve San Francisco'daki genel merkezimize de tehditler savurdu. Şükürler olsun ki kimse yaralanmadı." ifadelerine yer verildi.
San Francisco polisinin olaya hızlıca müdahale ettiği, şirket çalışanlarının güvenliğinin sağlandığı vurgulandı.
Açıklamada kolluk kuvvetlerinin soruşturma başlattığı kaydedildi.
San Francisco polisinin açıklamasında da 20 yaşlarındaki şüphelinin fırlattığı yanıcı cismin, Altman'ın evinin dış kapısını yaktığı belirtildi, OpenAI yöneticisinin saldırı sırasında evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.