OpenAI CEO’su Sam Altman’ın malikanesine gece yarısı saldırı

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 22:35 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

San Francisco’da teknoloji dünyasını sarsan bir olay yaşandı. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın California’daki malikanesi molotofkokteylli saldırıya hedef oldu. Gece yarısı gerçekleşen saldırıda şüpheli, sadece Altman’ın evini ateşe vermekle kalmadı, şirketin merkezine yönelik tehditler de savurdu. Olay sonrası polis ekipleri hızlı bir operasyonla 20 yaşındaki saldırganı yakaladı.