Haberler Dünya Haberleri Putin Paskalya ateşkesi ilan etti!

Putin Paskalya ateşkesi ilan etti!

Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da 11 Nisan Moskova saatiyle 16:00'dan 12 Nisan'ın gün sonuna kadar geçerli olacak Ortodoks Paskalya Ateşkesi ilan etti.