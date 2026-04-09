Putin Paskalya ateşkesi ilan etti!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da 11 Nisan Moskova saatiyle 16:00'dan 12 Nisan'ın gün sonuna kadar geçerli olacak Ortodoks Paskalya Ateşkesi ilan etti.
Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da 11 Nisan Moskova saatiyle 16:00'dan 12 Nisan'ın gün sonuna kadar geçerli olacak Ortodoks Paskalya Ateşkesi ilan etti.
Kremlin açıklamada, Kiev'in de çatışmalara ara verilmesini önermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortodoks Paskalya bayramı süresince Ukrayna ile ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
Kremlin'in açıklamasında, "Yüksek Komutan Putin'in kararıyla, yaklaşan Ortodoks Paskalya bayramı (İsa'nın Dirilişi) nedeniyle, 11 Nisan 2026 saat 16:00'dan (GMT 13:00) 12 Nisan 2026 günü sonuna kadar ateşkes ilan edilmiştir" denildi.