Kuzey Kore'de 5 bin yıllık sır gün yüzüne çıktı

Kuzey Kore'nin güneybatısındaki Nampho şehrinde Neolitik Çağ'dan Bronz Çağ'a kadar uzanan bir dönemde kullanıldığı düşünülen tuz üretim ve depolama tesislerinin kalıntıları bulundu.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Sosyal Bilimler Akademisindeki araştırmacılar, Nampho'nun Onchon ilçesinde kazı çalışmaları gerçekleştirdi.



Burada, 5 bin ila 5 bin 500 yıl öncesine ait bazı arkeolojik kalıntılar bulan araştırmacılar, yapılan analizler sonucunda bunların tuz depolama ile işleme tesislerine ait olduğunu tespit etti.



Ayrıca, bölgede bulunan bir çömlek parçasına dayanılarak kalıntıların Neolitik Çağ'dan Bronz Çağ'a kadar uzanan bir dönemde faaliyet gösteren bir tesise ait olduğu belirlendi.



Kuzey Kore Arkeoloji Derneği, bu kalıntıların Pyongyang merkezli Taedong Nehri'nin havzasının yakınlarındaki bölgelerin "medeniyetin beşiği olduğunu kanıtladığını" belirtti.