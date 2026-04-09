İsrail'den Batı Şeria için yeni karar: Daha çok toprak gaspı için 34 yeni yerleşim
İsrail'in İran'a saldırıların gölgesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararı aldığı bildirildi.
Siyonist İsrail, Batı Şeria'da işgali genişletmeye devam ediyor. İ24 televizyonu, "rekor sayıda yerleşim birimi" şeklinde aktardığı haberde, İsrail "Güvenlik Kabinesi"nde kararın onaylandığını kaydetti.
ABD'NİN TEPKİSİNDEN ÇEKİNİYORLAR
Haberde, Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasp edilerek 34 yeni yerleşim yeri kurma kararının ABD'nin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle gizli tutulduğu belirtildi.
103 YERLEŞİM YERİ HEDEFTE
Kararın İran'a yönelik saldırılar sürerken alındığına dikkati çekilen haberde, onaylanan kararda Batı Şeria'nın kuzeyinde A ve B bölgelerinde Filistinlilerin yaşadığı alanların da yer aldığı aktarıldı. Haberde, mevcut hükümetin şimdiye kadar 69 yerleşim yerini onaylandığı, son kararla bu sayının 103'e çıktığı kaydedildi.
ZAMİR, KADEMELİ UYGULAMA TALEP ETTİ
Daha önce orduda personel krizi yaşandığını ifade eden Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in karara doğrudan karşı çıkmadığına, fakat tekrar personel krizine dikkati çekerek çekincelerini dile getirdiğine işaret edilen haberde, Zamir'in, kararın kademeli uygulanmasını talep ettiği, buna karşın bakanların kararı onayladığı belirtildi. İ24 televizyonu, haberin İsrail işgal ordusunun askeri sansür biriminin onayıyla yayınlandığını vurguladı.