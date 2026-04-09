İsrail'den Batı Şeria için yeni karar: Daha çok toprak gaspı için 34 yeni yerleşim

103 YERLEŞİM YERİ HEDEFTE



Kararın İran'a yönelik saldırılar sürerken alındığına dikkati çekilen haberde, onaylanan kararda Batı Şeria'nın kuzeyinde A ve B bölgelerinde Filistinlilerin yaşadığı alanların da yer aldığı aktarıldı. Haberde, mevcut hükümetin şimdiye kadar 69 yerleşim yerini onaylandığı, son kararla bu sayının 103'e çıktığı kaydedildi.

ZAMİR, KADEMELİ UYGULAMA TALEP ETTİ



Daha önce orduda personel krizi yaşandığını ifade eden Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in karara doğrudan karşı çıkmadığına, fakat tekrar personel krizine dikkati çekerek çekincelerini dile getirdiğine işaret edilen haberde, Zamir'in, kararın kademeli uygulanmasını talep ettiği, buna karşın bakanların kararı onayladığı belirtildi. İ24 televizyonu, haberin İsrail işgal ordusunun askeri sansür biriminin onayıyla yayınlandığını vurguladı.