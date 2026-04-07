Irak’ta kaçırılan ABD’li gazeteci serbest bırakıldı

Irak’ta Ketaib Hizbullah tarafından alıkonulan ABD’li gazeteci Shelly Kittleson, ülkeyi derhal terk etmesi şartıyla serbest bırakıldı. 31 Mart’ta Bağdat’ta kaçırılan Kittleson için örgüt, kararın “bir daha tekrarlanmayacağını” açıkladı.

Ketaib Hizbullah Güvenlik Sorumlusu Ebu Mücahid el-Assaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ulusal duruşları nedeniyle görev süresi sona ermiş Başbakan'a saygı göstererek, Amerikan vatandaşı (Shelly Kittleson) adlı şüpheliyi derhal ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bırakmaya karar verdik."

Assaf, "bu girişimin (serbest bırakma) bir daha tekrar edilmeyeceğini" de kaydetti.

Uzun yıllardır Irak ve Orta Doğu'daki siyasi ve güvenlik gelişmelerini takip eden Kittleson, uluslararası medya kuruluşları için serbest olarak çalışıyor. Kittleson, özellikle Irak'taki siyasi ve güvenlik konularına ilişkin haber ve analizleriyle tanınıyor.