Artemis II ile insanlık tarihinde yeni rekor! Dünyadan en uzak mesafeye erişti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
NASA’nın Artemis II görevi kapsamında 4 astronot, Dünya’dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinin en uzak mesafesine ulaştı. Böylece 1970’teki Apollo 13 rekoru, 6 bin 602 kilometrelik ek mesafe ile geride bırakılmış oldu.

NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevinde kritik bir başarıya imza atıldı. NASA'dan yapılan açıklamaya göre; Artemis II görevinde yer alan 4 astronot, Dünya'dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye erişti. Böylece 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan önceki rekor, 6 bin 602 kilometrelik ek mesafe ile yenilenmiş oldu.

Foto: AFP

NASA BAŞKANI ISAACMAN'DAN ASTRONOTLARA TEBRİK

NASA Başkanı Jared Isaacman, Artemis II görevi kapsamında bu tarihi başarıya imza atan astronotları tebrik ederek, "Bu görev, insanların Amerika'nın neredeyse imkansızı başarabileceğine ve dünyayı değiştirebileceğine yeniden inanmaya başladığı an olarak hatırlanacak" açıklamasında bulundu.

Foto: Reuters

TARİHİ GÖREV 1 NİSAN'DA BAŞLAMIŞTI

NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevi 1 Nisan'da resmen başlamıştı. 4 astronotun içinde bulunduğu Orion uzay aracını taşıyan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, yerel saat ile 18:35'te ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Roketin aşama ayrılmalarının planlanan şekilde tamamlandığı ve Orion uzay aracının yörüngeye yerleştiği bildirilmişti. 10 gün sürecek tarihi uçuşta yer alan NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen'in Ay yüzeyine iniş yapmayacağı, ancak Dünya yörüngesinden ayrılarak Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarına gideceği bildirilmişti.

