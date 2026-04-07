Artemis II ile insanlık tarihinde yeni rekor! Dünyadan en uzak mesafeye erişti
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
NASA’nın Artemis II görevi kapsamında 4 astronot, Dünya’dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinin en uzak mesafesine ulaştı. Böylece 1970’teki Apollo 13 rekoru, 6 bin 602 kilometrelik ek mesafe ile geride bırakılmış oldu.
NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevinde kritik bir başarıya imza atıldı. NASA'dan yapılan açıklamaya göre; Artemis II görevinde yer alan 4 astronot, Dünya'dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye erişti. Böylece 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan önceki rekor, 6 bin 602 kilometrelik ek mesafe ile yenilenmiş oldu.