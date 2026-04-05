Trump'tan efsane Alcatraz Hapishanesi için bütçe talebi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, bir dönem “kaçışı imkânsız” olarak anılan Alcatraz Hapishanesi’ni yeniden açmak için 152 milyon dolarlık bütçe talep etmesi Washington’da tartışma başlattı. Turistik mekân olarak yılda milyonlarca dolar kazandıran ada için “yüksek güvenlikli hapishane” planı, hem destek hem de sert eleştirilerle gündemde.

ABD yönetimi, Alcatraz Island üzerindeki ünlü hapishanenin yeniden faaliyete geçirilmesi için düğmeye bastı. Beyaz Saray'ın 2027 mali yılı bütçe taslağı kapsamında, projeyi başlatmak üzere 152 milyon dolarlık kaynak talep edildiği bildirildi.

Söz konusu bütçenin, hapishanenin modernize edilerek yüksek güvenlikli bir cezaevi haline getirilmesinin ilk adımı olacağı ifade ediliyor.

DEV BÜTÇE ARTIŞININ PARÇASI

Bu hamle, sadece Alcatraz ile sınırlı değil. Trump yönetiminin planı, toplamda 1,7 milyar dolarlık bir cezaevi sistemi bütçe artışının parçası.

Bu artışın amacı:

Cezaevi personel maaşlarını yükseltmek

Personel eksikliğini gidermek

Güvenlik altyapısını güçlendirmek

olarak açıklanıyor.

TARİHİ HAPİSHANE YENİDEN DOĞUYOR MU?

Bir zamanlar Amerika'nın en tehlikeli suçlularının tutulduğu Alcatraz, 1960'lı yıllarda yüksek maliyetler nedeniyle kapatılmıştı. Daha sonra ise turistik bir cazibe merkezine dönüştürüldü.

Şimdi ise plan, bu tarihi yapının tamamen yenilenerek yeniden aktif bir cezaevi haline getirilmesini içeriyor.

TURİZM GELİRİNE DARBE Mİ?

Halihazırda National Park Service verilerine göre Alcatraz, yılda yaklaşık 60 milyon dolar gelir sağlayan önemli bir turizm noktası.

Bu nedenle uzmanlar, hapishaneye dönüştürülmesi halinde:

Turizm gelirlerinin kaybedileceğini

Bölgesel ekonominin etkilenebileceğini

vurguluyor.

SİYASİ TEPKİLER: "AKIL DIŞI BİR PLAN"

Plan, ABD siyasetinde de sert tartışmalara yol açtı. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, projeye karşı çıkarak, bu girişimin "saçma" olduğunu savundu.

Pelosi, planın vergi mükelleflerinin parasını boşa harcamak anlamına geldiğini belirterek, kamuoyunun zekâsına hakaret edildiğini dile getirdi.

SON SÖZ KONGRE'DE

Tüm bu tartışmaların ortasında, projenin hayata geçip geçmeyeceği henüz kesin değil. Çünkü bütçe talebinin yürürlüğe girebilmesi için ABD Kongresi'nin onayı gerekiyor.

Washington'da şimdi gözler Kongre'ye çevrilmiş durumda.