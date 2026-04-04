Teknoloji şirketlerinden soykırım ortaklığı: Yapay zeka siyonizmin emrinde
ABD merkezli teknoloji şirketlerinin İsrail’e verdiği destek sınır tanımıyor. Gözetleme, fişleme, konum bildirme gibi soykırım hizmetlerinin ardından yapay zekâ siteleri İsrail’in savaş suçlarını da örtbas ediyor
ABD'li teknoloji firmalarının İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten itibaren yürüttüğü soykırıma birçok farklı şekilde destek verdiği defalarca kez belgelendi. Sabah'tan Selçuk Eren'in haberine göre bu firmalar, İsrail işgal ordusuna sadece yazılım-donanım hizmeti sunmuyor, aynı zamanda Filistinlilerin telefonlarının dinlenmesi, mesajlarının okunması, konumlarının belirlenmesi gibi destekler de sağlıyor.
ABD YAZILIM ŞİRKETİNİN MÜŞTERİSİ İŞGAL KUVVETLERİ
İsrail'in birçok sivil katliamını yaparken ABD merkezli firmaların geliştirdiği yapay zekâdan faydalandığı biliniyor. Örneğin ABD merkezli yazılım şirketi Palantir'in müşterileri arasında İsrail Savunma Kuvvetleri de var. Kullandığı gözetleme teknolojilerinden dolayı tartışmalara neden olan Palantir'in New York'taki merkezi önünde protesto düzenlenmişti. Ya da İsrail ordusunun, Gazze'de hedef tespiti ve önceliklendirmede Lavender ve Where's Daddy gibi yapay zekâ sistemlerini yoğun biçimde kullandığı basına yansıdı.