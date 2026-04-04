İsrail'in birçok sivil katliamını yaparken ABD merkezli firmaların geliştirdiği yapay zekâdan faydalandığı biliniyor. Örneğin ABD merkezli yazılım şirketi Palantir'in müşterileri arasında İsrail Savunma Kuvvetleri de var. Kullandığı gözetleme teknolojilerinden dolayı tartışmalara neden olan Palantir'in New York'taki merkezi önünde protesto düzenlenmişti. Ya da İsrail ordusunun, Gazze'de hedef tespiti ve önceliklendirmede Lavender ve Where's Daddy gibi yapay zekâ sistemlerini yoğun biçimde kullandığı basına yansıdı.

BATI MEDYASINA REFERANS



Yapay zekâ firmalarının İsrail'e sunduğu hizmetler bunlarla da sınırlı değil. ChatGPT, Grok, Gemini, Meta AI gibi çok sayıda site son günlerde İsrail'e güvenilir kaynak kalkanı da oluşturuyor. İsrail'in işlediği her bir savaş suçunu şu yöntemle örtbas ediyorlar: Yukarıda belirttiğimiz yapay zekâ siteleri ya da uygulamaları birçok soruya verdiği cevapta New York Times, CNN, BBC, Guardian gibi yayın kuruluşlarını "güvenilir kaynak" olarak gösteriyor. Örneğin "İran, Tel Aviv'de sivilleri yaraladı mı?" şeklindeki bir soruyu, NYT ve CNN'den alıntılar yaparak anında doğruluyor. Ancak aynı yapay zekâlar, söz konusu İsrail olduğunda bilgi New York Times ve CNN gibi kaynaklarda olsa bile, "İddia, kanıtlanmamış bilgi, spekülasyon" gibi ifadeleri kullanıyor. Örneğin, "Gazze'de çadırları İsrail mi vurdu?" diye sorulduğunda bunun cevabı NYT ve CNN'de açıkça İsrail olarak belirtilse bile, yapay zekâ direkt "İsrail" demiyor.