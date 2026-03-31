Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İngiltere Başbakanı Starmer'la görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Londra'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler, Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın önemi konuşuldu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu sabah Londra'da bir araya gelerek Suriye'nin bölgesindeki gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

HÜRBÜZ BOĞAZI MASADA



Buluşmanın iki ülke için tarihi öneme sahip olduğu belirtilen açıklamaya göre, Orta Doğu'da devam eden çatışmaları masaya yatıran Şara ve Starmer, bölgesel istikrarı yeniden sağlamanın ve gerilimi daha fazla artıracak adımlardan kaçınmanın önemine vurgu yaptı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının ciddi ekonomik etkileri olacağına dikkati çeken ikili, Boğaz'ın güvenilir bir planla yeniden açılmasının ve seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması için birlikte çalışmanın önemli olduğunu kaydetti.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ



Başbakan Starmer, Suriye hükümetinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik adımları, terörle mücadele faaliyetleri ve İngiltere'yle işbirliğine yönelik girişimlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Starmer, göç, geri dönüşlerin sağlanması için yakın işbirliği, sınır güvenliği ve insan kaçakçılığıyla mücadelede daha fazla gelişme umduğunu da ifade etti.



Suriye'nin ekonomik dönüşümü için altyapının yeniden inşasının önemli olduğunu işaret eden iki lider İngiliz iş dünyasının bu alanda nasıl katkı sunabileceğini ve hangi fırsatlardan faydalanabileceğini de görüştü.