Kimse bunu beklemiyordu: NASA astronotu bir anda konuşamaz hale geldi

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan deneyimli NASA astronotu Mike Fincke, hiçbir belirti göstermeden bir anda konuşma yetisini kaybetti. Yaklaşık 20 dakika süren olay NASA’nın ilk tıbbi tahliye kararına yol açtı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan NASA astronotu Mike Fincke, görev sırasında aniden gelişen bir sağlık problemi yaşadı. Astronot, hiçbir uyarı belirtisi olmadan konuşma yetisini kaybetti. Olay kısa sürdü ancak görev planında önemli değişikliklere neden oldu.

🍽️ OLAY NASIL BAŞLADI?

Astronotun anlattığına göre olay, 7 Ocak akşamı uzay istasyonunda gerçekleşti. Fincke, ertesi gün yapılacak uzay yürüyüşüne hazırlanıyordu ve akşam yemeği sırasında bir anda konuşamaz hale geldi. O an yaşananlar oldukça kısa sürede gelişti. Astronot herhangi bir ağrı hissetmediğini söyledi. Ancak konuşma yetisini kaybetmesi ekip arkadaşlarının hemen dikkatini çekti.

Fincke olayın gelişimini şöyle özetledi:

Konuşma yetisini aniden kaybetti

Ağrı veya belirgin bir rahatsızlık hissetmedi

Olay yaklaşık 20 dakika sürdü

Kısa süre sonra konuşma yetisi geri döndü ve astronot kendini yeniden iyi hissetti.

Uzay istasyonunda görev yapan astronot aniden konuşma yetisini kaybetti. (KAYNAK: AA)

🧑‍🚀 MÜRETTEBAT SANİYELER İÇİNDE HAREKETE GEÇTİ

Uzay istasyonundaki ekip, Fincke'nin zor durumda olduğunu fark eder etmez hızlı bir şekilde müdahale etti. Mürettebat üyeleri hemen Houston'daki Johnson Uzay Merkezi ile bağlantı kurdu.

Uzay istasyonunda görev yapan altı astronot kısa sürede Fincke'nin etrafında toplandı. Uçuş doktorlarıyla iletişim kurularak durum değerlendirildi.

⚕️ DOKTORLAR HANGİ İHTİMALLERİ ARAŞTIRIYOR?

NASA ve sağlık ekipleri olayın nedenini belirlemek için kapsamlı incelemeler yürütüyor. İlk değerlendirmelerde bazı ihtimaller dışlanırken bazı senaryolar araştırılmaya devam ediyor. Şu ana kadar öne çıkan değerlendirmeler:

Değerlendirilen durum Sonuç Kalp krizi ihtimali Elendi Boğulma veya yemek kaynaklı sorun Tespit edilmedi Uzay ortamının etkisi Araştırılıyor

Hiçbir belirti olmadan gelişen olay uzay ekibini saniyeler içinde harekete geçirdi.

🔬 UZAY İSTASYONUNDAKİ CİHAZLAR DEVREYE GİRDİ

Olay sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan tıbbi ekipmanlar kullanıldı. Özellikle istasyondaki ultrason cihazı doktorların değerlendirme yapmasına yardımcı oldu. Fincke Dünya'ya döndükten sonra da çok sayıda tıbbi testten geçirildi. NASA ayrıca benzer durumların daha önce yaşanıp yaşanmadığını anlamak için diğer astronotların tıbbi kayıtlarını da inceliyor.

🛰️ UZAY YÜRÜYÜŞÜ İPTAL EDİLDİ

Yaşanan sağlık olayı görev planını da etkiledi. Fincke'nin ertesi gün gerçekleştirmesi planlanan uzay yürüyüşü iptal edildi. Bu görev gerçekleşseydi astronotun kariyerindeki 10. uzay yürüyüşü olacaktı. Olayın ardından görev ekibi planlanandan erken Dünya'ya döndü.