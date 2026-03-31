ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Hamas'tan Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasına sert tepki

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam" yasasını, "Siyonist ırkçılığın tarihteki en kötü örneklerinden biri" olarak nitelendirdi.

Gazze'de İsrail'de onaylanan idam yasasını protesto için Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde gösteri düzenlendi. Göstericiler Filistinli esirlerin fotoğraflarını ve yasa karşıtı ibarelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, gösteride yaptığı konuşmada, "Bu yasa açıkça ırkçı bir uygulamadır ve Siyonist ırkçılığın tarihteki en kötü örneklerinden biridir." dedi. Kabul edilen yasanın Filistinli esirlerin hayatı için gerçek bir tehlike; tüm uluslararası ve insani yasaların açıkça ihlali olduğunu ifade eden Kasım "Filistinliler, ulusal ve İslami güçler ile sivil toplum olarak bu tehlike ve ırkçılıkla mücadele için yeni bir strateji oluşturmalıyız." diye konuştu.

"ULUSLARARASI BASKI OLMAZSA İDAMLAR UYGULANABİLİR"

Filistin halkının birleşmesi ve gerçek baskı oluşturması gerektiğini dile getiren Kasım, "Arap ve İslam dünyasındaki halkların da büyükelçilikler önünde harekete geçmesi gerekiyor. Uluslararası toplumdan ve insan hakları kuruluşlarından açık ve net bir tavır bekliyoruz." şeklinde konuştu. İsrail'in "dünyanın başka krizlerle meşgul olmasını fırsat bilerek Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te suçlarını artırdığını" vurgulayan Kasım, bu nedenle gerçek bir uluslararası baskı olmazsa "idamların uygulanabileceği" uyarısında bulundu.

"TUTUKLULAR İNSANİ MUAMELE GÖRMELİ"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Emani Nauk ise bir suçla itham edilen herkesin temel güvenceden yararlanması gerektiğini belirterek, "Bu güvenceler, herkesin adil bir şekilde yargılanmasını sağlamalı; temel insan haklar ve özgürlüklerden hukuka aykırı veya keyfi biçimde mahrum bırakılmasını engellemelidir. Tüm tutuklular her koşulda insani muamele görmeli, yaşamları, sağlıkları ve onurları korunmalı." ifadelerini kullandı.

BATI ŞERİA'DA PROTESTO DÜZENLENDİ

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasasını "ölümün yasallaştırılması" ve "sessiz bir soykırım" olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

Yasanın kabulünün ardından Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan onlarca kişi yasa karşısındaki öfkelerini dile getirdi. Filistinli esirlerle ilgili kurumların çağrısıyla düzenlenen protestoda katılımcılar yasa karşıtı pankartlar taşıdı, İsrail'in yargılanması çağrısında bulundu ve Filistinli esirlere destek sloganları attı.

"İNTİKAMCI VE IRKÇI BİR ZİHNİYET"

Protestoya katılan Filistin Esirler Kulübü Başkanı Abdullah ez-Zigari yasanın "esirlere karşı ölümün yasallaştırılması" anlamına geldiğini ve "işgal sistemi içindeki intikamcı ve ırkçı bir zihniyeti" yansıttığını ifade etti. Zigari, Filistinli esirlerle ilgili durumları uzun süredir takip edenlerce İsrail'in yasayı kabul etmesinin şaşırtıcı olmadığını belirterek ciddi hukuki, siyasi ve insani sonuçlar doğuracak yasa karşısında acil uluslararası müdahalenin gerekliliğine değindi. Zigari, "Bugün gereken şey, kınamadan İsrail'e yaptırımlar uygulamaya ve somut önlemler almaya geçmektir" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLARA İDAM YASASI

İsrail Meclisi, pazartesi günü, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabulle onaylamıştı. Yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyanın kimliği gizlenecek ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

SAVCILIĞIN TALEBİNE GEREK KALMAYACAK

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse onları ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak. Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

AF VE TEMYİZ YOLU KAPANABİLİR

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki bölgelerde yaşayan Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek. Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.

