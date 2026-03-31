Hamas'tan Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasına sert tepki
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam" yasasını, "Siyonist ırkçılığın tarihteki en kötü örneklerinden biri" olarak nitelendirdi.
Gazze'de İsrail'de onaylanan idam yasasını protesto için Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde gösteri düzenlendi. Göstericiler Filistinli esirlerin fotoğraflarını ve yasa karşıtı ibarelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, gösteride yaptığı konuşmada, "Bu yasa açıkça ırkçı bir uygulamadır ve Siyonist ırkçılığın tarihteki en kötü örneklerinden biridir." dedi. Kabul edilen yasanın Filistinli esirlerin hayatı için gerçek bir tehlike; tüm uluslararası ve insani yasaların açıkça ihlali olduğunu ifade eden Kasım "Filistinliler, ulusal ve İslami güçler ile sivil toplum olarak bu tehlike ve ırkçılıkla mücadele için yeni bir strateji oluşturmalıyız." diye konuştu.
"ULUSLARARASI BASKI OLMAZSA İDAMLAR UYGULANABİLİR"
Filistin halkının birleşmesi ve gerçek baskı oluşturması gerektiğini dile getiren Kasım, "Arap ve İslam dünyasındaki halkların da büyükelçilikler önünde harekete geçmesi gerekiyor. Uluslararası toplumdan ve insan hakları kuruluşlarından açık ve net bir tavır bekliyoruz." şeklinde konuştu. İsrail'in "dünyanın başka krizlerle meşgul olmasını fırsat bilerek Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te suçlarını artırdığını" vurgulayan Kasım, bu nedenle gerçek bir uluslararası baskı olmazsa "idamların uygulanabileceği" uyarısında bulundu.
"TUTUKLULAR İNSANİ MUAMELE GÖRMELİ"
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Emani Nauk ise bir suçla itham edilen herkesin temel güvenceden yararlanması gerektiğini belirterek, "Bu güvenceler, herkesin adil bir şekilde yargılanmasını sağlamalı; temel insan haklar ve özgürlüklerden hukuka aykırı veya keyfi biçimde mahrum bırakılmasını engellemelidir. Tüm tutuklular her koşulda insani muamele görmeli, yaşamları, sağlıkları ve onurları korunmalı." ifadelerini kullandı.