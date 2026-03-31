Hamas'tan Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasına sert tepki

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasasını "ölümün yasallaştırılması" ve "sessiz bir soykırım" olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Yasanın kabulünün ardından Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan onlarca kişi yasa karşısındaki öfkelerini dile getirdi. Filistinli esirlerle ilgili kurumların çağrısıyla düzenlenen protestoda katılımcılar yasa karşıtı pankartlar taşıdı, İsrail'in yargılanması çağrısında bulundu ve Filistinli esirlere destek sloganları attı.

"İNTİKAMCI VE IRKÇI BİR ZİHNİYET"

Protestoya katılan Filistin Esirler Kulübü Başkanı Abdullah ez-Zigari yasanın "esirlere karşı ölümün yasallaştırılması" anlamına geldiğini ve "işgal sistemi içindeki intikamcı ve ırkçı bir zihniyeti" yansıttığını ifade etti. Zigari, Filistinli esirlerle ilgili durumları uzun süredir takip edenlerce İsrail'in yasayı kabul etmesinin şaşırtıcı olmadığını belirterek ciddi hukuki, siyasi ve insani sonuçlar doğuracak yasa karşısında acil uluslararası müdahalenin gerekliliğine değindi. Zigari, "Bugün gereken şey, kınamadan İsrail'e yaptırımlar uygulamaya ve somut önlemler almaya geçmektir" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLARA İDAM YASASI



İsrail Meclisi, pazartesi günü, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabulle onaylamıştı. Yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyanın kimliği gizlenecek ve cezai dokunulmazlık tanınacak.