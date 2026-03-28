ABD’de Meta’ya 375 milyon dolar ceza, Meta ve YouTube’a ise 3 milyon dolar tazminat kararı verildi. Mahkeme, sosyal medya platformlarının kullanıcıları bağımlı hale getirecek şekilde tasarlandığına hükmetti. Uzmanlara göre karar, küresel çapta yeni davaların önünü açacak.

ABD'de Meta'ya verilen 375 milyon dolar ceza ve Meta ile YouTube'a hükmedilen 3 milyon dolarlık tazminat, sosyal medya platformlarına karşı açılacak davalar için emsal karar olacak.

ABD'DEN DEV TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE TARİHİ KARAR

ABD'de görülen davada mahkeme, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya çocuk güvenliği konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezası verdi.

Bununla birlikte Meta ve YouTube hakkında dikkat çeken bir karar daha çıktı. Mahkeme, platformların kullanıcıları "bağımlı hale getirdiği" gerekçesiyle iki şirkete toplam 3 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Bu karar, sosyal medya platformlarının tasarımının doğrudan hukuki sorumluluk doğurabileceğini ortaya koyan ilk büyük örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

"BAĞIMLILIK KASITLI OLARAK TASARLANDI"

BBC'de yer alan haberde mahkemenin gerekçesine dikkat çekildi. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Mahkeme, bu uygulamaların bağımlılık yaptığını ve bu şekilde kasıtlı olarak tasarlandığını; ayrıca sahiplerinin, çocukları koruma konusunda ihmalkar davrandığını hükme bağladı. Bu, Silikon Vadisi için kasvetli bir an ve sonuçları küresel"

Uzmanlar da kararın etkisinin ABD ile sınırlı kalmayacağı görüşünde.

George Washington Üniversitesi'nden hukuk profesörü Dr. Mary Franks, karar için:

"cezasızlık döneminin sona erdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Sydney Üniversitesi'nden Dr. Rob Nicholls ise şunları söyledi:

"Bu emsal niteliğindeki karar, sosyal medya şirketlerine karşı açılan birçok benzer dava ile birlikte, mahkemelerin platform tasarımını gerçek hukuki ve toplumsal sonuçlar doğurabilecek bir tercih zinciri olarak görmeye başladığını gösteriyor"

SOSYAL MEDYA "TÜTÜN BAĞIMLILIĞI" İLE KIYASLANDI

Davayı açan K.G.M., Meta ve YouTube'un özellikle sonsuz kaydırma (infinite scroll) ve algoritmik içerik önerileri ile kullanıcıları bağımlı hale getirdiğini savundu.

Davada, bu platformların:

Kaygı ve depresyonu tetiklediği

Kullanıcı davranışlarını bilinçli olarak yönlendirdiği

Sigara ve sanal bahis kadar bağımlılık oluşturduğu

iddia edildi.

MAHKEME SALONU DIŞINDA DİKKAT ÇEKEN PROTESTO

Dava süreci yalnızca mahkeme salonuyla sınırlı kalmadı.

Mağdur aileler, sosyal medya nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen gençlerin isimlerini ve yaşlarını pankartlara yazarak mahkeme binası önünde protesto düzenledi.

Bu görüntüler, sosyal medya bağımlılığı tartışmasını yeniden dünya gündeminin üst sıralarına taşıdı.

KÜRESEL DOMİNO ETKİSİ BEKLENİYOR

Uzmanlara göre bu karar:

Sosyal medya şirketlerine karşı açılacak davaları artıracak

Platform tasarımlarının daha sıkı denetlenmesine yol açacak

Çocuk ve genç kullanıcılar için yeni regülasyonları hızlandıracak

Özellikle Avrupa ve diğer ülkelerde benzer davaların açılması bekleniyor.

Meta neden ceza aldı?

Çocuk güvenliği önlemleri konusunda kullanıcıları yanılttığı ve platform tasarımıyla bağımlılığı teşvik ettiği gerekçesiyle.

YouTube neden davaya dahil edildi?

Algoritmik öneri sistemleri ve içerik sunumuyla kullanıcıyı bağımlı hale getirdiği iddiası nedeniyle.

Kararın önemi ne?

Sosyal medya tasarımının hukuki sorumluluk doğurduğunu kabul eden emsal bir karar olması.

Bu karar Türkiye'yi etkiler mi?

Doğrudan bağlayıcı olmasa da benzer davalar ve düzenlemeler için referans oluşturabilir.