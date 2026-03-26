Beyaz Saray'dan ilginç paylaşım! Trump'ı sansürlediler

Beyaz Saray tarafından servis edilen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın adeta bir 'bilmeceye' dönüştürüldüğü o fotoğraf sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Mozaiklenmiş Trump fotoğrafı "Beyaz Saray sansürlü paylaşım ile neyi amaçlıyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbi Beyaz Saray'dan paylaşılan bir fotoğraf büyük bir şaşkınlığa neden oldu. BEYAZ SARAY NEDEN TRUMP'I SANSÜRLEDİ? ABD Başkanı Donald Trump'ın görüntüsünün tamamen mozaiklenerek servis edilmesi, akıllara "ABD neyi hedefliyor?" sorusunu getirdi. YAPAY ZEKA VE İRAN İLE 'SAVAŞ' MESAJI MI?

Fotoğrafın arka planında yatan gerçeğin, son günlerde tırmanan ABD-İran gerilimi ve karşılıklı 'propaganda savaşı' olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Beyaz Saray'ın o paylaşımı A Haber canlı yayına katılan Akademisyen Yeliz Albayrak, "Trump bugün bu özellikle İran tarafından yapılan işte videolardan ve haberlerden bahsetti. Gerçek olmayan şeyler paylaşıyorlar, işte yapay zekayla videolar oluşturup aslında kapasitelerinin devam ettiğini söylüyorlar gibi bir eleştirisi vardı. Belki ona bir gönderme de yapıyor olabilir çünkü karşılıklı olarak bu yapay zekanın kullanılıyor olması ya da gerçek olmayan görsellerin kullanılmasıyla alakalı zaten sürekli konuşuyoruz." şeklinde konuştu.

"AMERİKA BİR OYALAMA SÜRECİ İÇERİSİNDE"

Mozaikli fotoğrafın sadece bir grafik tercihinden öte, farklı bir anlam taşıdığını ifade eden Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise ABD'nin stratejik bir taktik uyguladığını belirtti. Ekrem Hoca, "Mana şairin batnındadır diye bir laf var. Yani bunu gönderen kimse bunun anlamını biliyor. Bu böyle hani bir görüntüyü mozaikleştirmek falan değil, öyle olsaydı görüntünün belli bir kısmı mozaiklenirdi. Burada tümüyle mozaiklenmiş." dedi.