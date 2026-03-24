Madrid’de katil İsrail’e protesto: ‘Soykırımcıyla spor olmaz’”
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv arasındaki kritik mücadele öncesinde Madrid sokakları adeta yangın yerine döndü. İspanya hükümetinin güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynatma kararı aldığı maç öncesinde, binlerce vicdan sahibi İspanyol, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki vahşetine karşı Movistar Arena önünde tek yürek oldu. "Soykırım ile oynanmaz" pankartlarının açıldığı eylemde, İsrail'in uluslararası spor müsabakaları üzerinden kanlı imajını aklama çabasına karşı sert bir duruş sergilendi.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Madrid'de oynanan Real Madrid-Hapoel Tel Aviv maçı öncesi tansiyon zirveye çıktı.
SEYİRCİSİZ MAÇ ÖNCESİ MADRİD SOKAKLARI AYAKLANDI
İspanya hükümeti ve Madrid polisinin ortak değerlendirmesi sonucu "yüksek risk" gerekçesiyle seyircisiz oynanmasına karar verilen müsabaka, salonun dışında dev bir protesto dalgasına dönüştü. Movistar Arena önünde toplanan kalabalık, İsrail'in spor dünyasındaki varlığını protesto ederek, Filistin ve Lübnan halkına yönelik saldırılara dikkat çekti.
"SOYKIRIMLA SPOR OLMAZ" DİYEREK HAYKIRDILAR
Filistin bayraklarıyla alanı adeta kırmızı-beyaz-yeşil ve siyaha boyayan göstericiler, ellerinde "Soykırım ile oynanmaz" yazılı dev pankartlarla dünyaya mesaj verdi. Sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen binlerce protestocu, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve son dönemde şiddetini artırdığı Lübnan işgalini lanetledi.
Eylemde sık sık "Özgür Filistin", "Katil İsrail" ve "İşgale hayır" sloganları atılarak, insanlık suçlarına karşı uluslararası kamuoyunun sessizliği eleştirildi.