Azerbaycan Rusya'dan izahat istedi: Gündemde Haydar Aliyev var

Azerbaycan, ülkenin merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev hakkında yapılan bir açıklama nedeniyle Rusya’dan netlik talep etti.

Pazartesi günü yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aykhan Hajizada, Rus mevkidaşının geçen haftaki basın toplantısında yaptığı değerlendirmeleri "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan'ın son açıklamalarına ilişkin bir soruya yanıt vermişti. Paşinyan, bu ay başında Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Azerbaycan'daki bazı dini liderlerin KGB ajanı olduğunu iddia etmişti.

Zakharova ise alaycı bir üslupla, Paşinyan'ın aslında Azerbaycan'ın mevcut Cumhurbaşkanı'nın babası ve ulusal lideri olan Haydar Aliyev'i kastetmiş olabileceğini sormuştu.

Hajizada, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal Lider Haydar Aliyev'in isminin bu şekilde anılması, onun mirasına ve Azerbaycan halkına saygısızlıktır. Bu tür ifadeler, resmi bir temsilciden beklenen standartlarla bağdaşmamaktadır."

Ayrıca, "Diplomasi; disiplin, doğruluk ve sorumluluk gerektirir. Gerilimi artıran ve güvenilirliği zedeleyen uygunsuz açıklamalar değil. Rusya tarafının bu ifadeye ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyoruz." dedi.