Katar’da helikopter faciası: 6 kişi hayatını kaybetti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Katar açıklarında rutin bir görev sırasında meydana gelen helikopter kazası faciayla sonuçlandı. Reuters’ın aktardığına göre teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde 6 kişi hayatını kaybederken, kayıp bir kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Savunma Bakanlığı ise daha önce yaptığı açıklamada, helikopterin "rutin görev" sırasında teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti.