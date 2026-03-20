İsviçre ABD'ye silah ihracatını durdurdu

İsviçre, İran ile savaşta olan ABD'ye yönelik dikkat çeken bir adım geldi. İsviçre hükümeti, tarafsızlık ilkesini gerekçe göstererek İran'a yönelik devam eden saldırılar nedeniyle şirketlere ABD'ye silah ihracatı için lisans verilmeyeceğini açıkladı.

Hükümet açıklamasında, "İran ile uluslararası silahlı çatışmaya dahil olan ülkelere savaş malzemesi ihracatı, çatışma süresince onaylanamaz. ABD'ye savaş malzemesi ihracatı şu anda onaylanamaz" denildi.