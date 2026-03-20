İran’da bayram günü kanlı saldırı: 3 ölü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
ABD ve katil İsrail güçleri, Ramazan Bayramı’nda İran’ı hedef aldı. Tasnim Haber Ajansı’nın Doğu Azerbaycan Valiliği’ne dayandırdığı bilgiye göre Osku kentinde düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırı, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı'nın Doğu Azerbaycan Valiliği'ne dayandırdığı haberine göre, İsrail ve ABD güçlerinin Osku kentinde düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.