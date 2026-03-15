Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının kurbanları 7. yılında anıldı

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Christchurch kentinde, 15 Mart 2019'daki terör saldırılarının 7. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.



Etkinlikler, terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin yakınları tarafından kurulan Sakinah Toplum Vakfınca organize edilen yürüyüşle başladı.



Anma töreninde, saldırıda yaşamını yitiren 51 kişinin isimleri tek tek okundu. Katılımcılar ise saldırıda hayatını kaybedenleri temsilen 51 seccadeyi taşıyarak kentte yürüdü.



Etkinliğe katılan yüzlerce kişi "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.



YENİ ZELANDA'DA İSLAM KARŞITI TERÖR SALDIRISI



Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant tarafından cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.



Saldırıyı gerçekleştirmek için Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde kiraladığı eve yerleşen ve buradaki poligonlarda atış talimi yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı terörist Tarrant, Christchurch şehrindeki iki camide namaz kılan Müslümanlara otomatik silahlarla saldırmıştı.