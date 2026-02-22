Meksika'da kaos! Kartel lideri öldürüldü çete üyeleri polisle çatıştı

Meksika'nın kartellere ağır darbe vuruldu. Ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, askeri operasyonda öldürüldü. Operasyon sonrası kartel üyeleri sokakları savaş alanına çevirdi; araçlar ateşe verildi, Guadalajara Havalimanı’na baskın düzenlendi. ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu suç liderinin ölümü ülkede şiddet dalgasını tetikledi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "El Mencho'nun ölümü harika Meksika, ABD ve dünya için harika bir gelişme" denildi.

Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. MEKSİKA'DA KARTELLERE AĞIR DARBE! Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı. ÇETELER SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi.

Fotoğraf-İHA Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü. EN AZ 5 BÖLGEDE KIRMIZI ALARM! Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.