İran'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Hamedan eyaletinde İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir eğitim uçağının düştüğü ve bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.