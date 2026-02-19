Pakistan'da üç katlı binada patlama: 16 can kaybı

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 19:03

Pakistan'ın en kalabalık şehri Karaçi'de meydana gelen korkunç tüp patlaması sonucu üç katlı bir bina kısmi olarak çöktü. Olay yerinde yapılan ilk belirlemelere göre en az 16 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.