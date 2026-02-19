Güney Kore'nin görevden alınmış lideri Yoon'a müebbet hapis cezası

Güney Kore’nin görevden alınmış lideri Yoon, Aralık 2024’te sıkıyönetim ilan etme girişiminin başarısız kalmasına yol açan ayaklanmayı yönettiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de mahkeme, 2024 yılının Aralık ayında sıkıyönetim ilan ederek "ayaklanma başlattığı" gerekçesiyle görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

"AYAKLANMANIN ELEBAŞI" SUÇLAMASI

Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Yoon, sıkıyönetim girişimi nedeniyle "ayaklanma elebaşısı" olarak suçlu bulundu. Savcılık, 3 Aralık 2024 gecesi yaşanan ve başarısızlıkla sonuçlanan bu girişim nedeniyle Yoon hakkında başlangıçta idam cezası talep etmişti.

DİĞER İSİMLERE DE AĞIR CEZALAR YAĞDI

Mahkeme, sadece eski devlet başkanıyla sınırlı kalmadı; olayın diğer kilit isimlerine de hapis cezası verdi:

Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun: 30 yıl hapis.

Eski İstihbarat Komutanı Noh Sang-won: 18 yıl hapis.

SÜREÇ NASIL GELİŞMİŞTİ?

Yoon Suk Yeol, 2024'ün Aralık ayında ilan ettiği sıkıyönetim kararının ardından Ocak 2025'te "ayaklanmaya liderlik etmek" suçlamasıyla resmen iddianameye girmiş ve yargı süreci başlatılmıştı.