Trump, özellikle İran ile yürütülecek olası müzakerelere işaret ederek, "Eğer İran anlaşmayı reddederse, adadaki askeri üssü kullanabiliriz" ifadeleriyle dikkatleri bölgeye çevirdi.

Diego Garcia, yalnızca bir ada değil; ABD'nin Asya, Orta Doğu ve Afrika üçgenindeki askeri operasyonları için kilit bir lojistik merkez. Uzun menzilli bombardıman uçaklarından deniz operasyonlarına kadar birçok stratejik planın merkezinde yer alıyor. Trump'ın açıklamaları, Washington'un İran'a karşı "masada diplomasi, sahada güç" mesajını yeniden gündeme taşıdığı şeklinde yorumlandı.

Grafik: AA Arşiv

Diego Garcia, Hint Okyanusu'nun ortasında bulunan ve ABD'nin "İran'a yönelik operasyonel kapasitesi" açısından en kritik askeri üslerinden biri. Stratejik konumu, onu olası bir İran-ABD çatışmasında hem bir "kale" hem de "fırlatma rampası" haline getiriyor.

Diego Garcia, Chagos Takımadaları'nın bir parçası ve İran ana karasına yaklaşık 4.000 - 4.500 km uzaklıkta. Peki neden önemli?