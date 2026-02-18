Trump'ın Tahran'a saldırı için işaret ettiği Hint Okyanusu'ndaki gizli üs: Diego Garcia
ABD ve İran arasında tansiyon düşmezken Trump'ın son açıklaması dikkat çekti. ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan Diego Garcia Adası'nın önemine vurgu yapan Trump, anlaşmaması durumunda rejimi kaldırmak için Diego Garcia'yı kullanarak İran'ı vurabileceklerini söyledi. ABD'nin üssünün de bulunduğu Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia stratejik bir konuma sahip. Ada ayrıca ABD'nin birçok operasyonunda kritik bir rol oynadı. Peki Diego Garcia neden bu kadar önemli? Detaylar haberimizde...
ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, Birleşik Krallık'a çağrıda bulunarak Hint Okyanusu'ndaki stratejik öneme sahip Diego Garcia Adası'nın iade edilmemesi gerektiğini söyledi.
Trump, özellikle İran ile yürütülecek olası müzakerelere işaret ederek, "Eğer İran anlaşmayı reddederse, adadaki askeri üssü kullanabiliriz" ifadeleriyle dikkatleri bölgeye çevirdi.
HİNT OKYANUSU'NDA KRİTİK HAMLE
Diego Garcia, yalnızca bir ada değil; ABD'nin Asya, Orta Doğu ve Afrika üçgenindeki askeri operasyonları için kilit bir lojistik merkez. Uzun menzilli bombardıman uçaklarından deniz operasyonlarına kadar birçok stratejik planın merkezinde yer alıyor. Trump'ın açıklamaları, Washington'un İran'a karşı "masada diplomasi, sahada güç" mesajını yeniden gündeme taşıdığı şeklinde yorumlandı.
Diego Garcia, Hint Okyanusu'nun ortasında bulunan ve ABD'nin "İran'a yönelik operasyonel kapasitesi" açısından en kritik askeri üslerinden biri. Stratejik konumu, onu olası bir İran-ABD çatışmasında hem bir "kale" hem de "fırlatma rampası" haline getiriyor.
Diego Garcia, Chagos Takımadaları'nın bir parçası ve İran ana karasına yaklaşık 4.000 - 4.500 km uzaklıkta. Peki neden önemli?