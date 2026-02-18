CANLI YAYIN

Trump'ın Tahran'a saldırı için işaret ettiği Hint Okyanusu'ndaki gizli üs: Diego Garcia

ABD ve İran arasında tansiyon düşmezken Trump'ın son açıklaması dikkat çekti. ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan Diego Garcia Adası'nın önemine vurgu yapan Trump, anlaşmaması durumunda rejimi kaldırmak için Diego Garcia'yı kullanarak İran'ı vurabileceklerini söyledi. ABD'nin üssünün de bulunduğu Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia stratejik bir konuma sahip. Ada ayrıca ABD'nin birçok operasyonunda kritik bir rol oynadı. Peki Diego Garcia neden bu kadar önemli? Detaylar haberimizde...

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, Birleşik Krallık'a çağrıda bulunarak Hint Okyanusu'ndaki stratejik öneme sahip Diego Garcia Adası'nın iade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Trump, özellikle İran ile yürütülecek olası müzakerelere işaret ederek, "Eğer İran anlaşmayı reddederse, adadaki askeri üssü kullanabiliriz" ifadeleriyle dikkatleri bölgeye çevirdi.

HİNT OKYANUSU'NDA KRİTİK HAMLE

Diego Garcia, yalnızca bir ada değil; ABD'nin Asya, Orta Doğu ve Afrika üçgenindeki askeri operasyonları için kilit bir lojistik merkez. Uzun menzilli bombardıman uçaklarından deniz operasyonlarına kadar birçok stratejik planın merkezinde yer alıyor. Trump'ın açıklamaları, Washington'un İran'a karşı "masada diplomasi, sahada güç" mesajını yeniden gündeme taşıdığı şeklinde yorumlandı.

Diego Garcia, Hint Okyanusu'nun ortasında bulunan ve ABD'nin "İran'a yönelik operasyonel kapasitesi" açısından en kritik askeri üslerinden biri. Stratejik konumu, onu olası bir İran-ABD çatışmasında hem bir "kale" hem de "fırlatma rampası" haline getiriyor.

Diego Garcia, Chagos Takımadaları'nın bir parçası ve İran ana karasına yaklaşık 4.000 - 4.500 km uzaklıkta. Peki neden önemli?

İRAN FÜZELERİNİN MENZİLİ DIŞINDA

Bu mesafe, İran'ın elindeki çoğu kısa ve orta menzilli balistik füzenin menzili dışında. ABD, İran'ın doğrudan misilleme riskinin düşük olduğu, ancak ağır bombardıman uçaklarını gönderebileceği kadar yakın bir noktada "güvenli bir limana" sahip.

Hint Okyanusu'nun tam ortasında yer alan ve sadece askeri araçlarla ulaşılabilen Diego Garcia Üssü, Soğuk Savaş'tan günümüze çok sayıda ABD operasyonunun parçası oldu. Soğuk Savaş'ta Rusya tehdidini Hint Okyanusu'nda sınırlayan üs, Kuveyt'i işgal eden Irak'a karşı düzenlenen 1991'deki Çöl Fırtınası Operasyonu ile 11 Eylül'den hemen sonra Ekim 2001'de Afganistan'da Taliban'a yönelik hava saldırılarında önemli rol oynadı.

HAYALET BOMBARDIMAN UÇAKLAR

Üs, Orta Doğu, Basra ve Yemen Körfezi'ne yakınlığı ve Hint Okyanusu'ndaki hidrokarbon yolları üzerinde bulunması nedeniyle halen önemini koruyor.

ABD'NİN EN ÖNEMLİ STRATEJİK KOZU!

Son günlerde Hint Okyanusu'nda bulunan Diego Garcia Üssü'nde dikkat çekici bir askeri yoğunluk gözleniyor. Farklı tipte bombardıman ve lojistik destek uçakları bölgeye konuşlandırılırken, İran'ın füze menzilinin dışında yer alması sayesinde üs; uzun menzilli operasyonlar için elverişli konumu ve güvenli komuta-ikmal altyapısıyla ABD açısından en önemli stratejik kozlardan biri olarak değerlendiriliyor.

ABD İLE İNGİLTERE ARASINDA DIEGO GARCIA DİPLOMASİSİ

Trump ile Starmer arasındaki görüşmede, İngiltere'nin Morityus'a iade etmeyi planladığı Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda yer alan ABD'yle ortak kullanılan Diego Garcia Üssü de masaya yatırılmıştı. Starmer, Morityus'la yapılan adaların iadesi ve üssün İngiltere'ye tekrar kiralanması anlaşmasının önemine vurgu yaptıktan sonra anlaşmanın üssün geleceğini garanti altına aldığını anlatmıştı.

İki lider, üssün operasyonel geleceği konusunda birlikte çalışma konusunda uzlaşıya varmıştı. Trump, daha önce İngiltere'nin Diego Garcia Üssü'nün de bulunduğu Chagos Adaları'nı, uluslararası mahkemelerin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararı doğrultusunda Morityus'a iade etme kararını "aptallık" ve "zayıflık" sözleriyle eleştirmişti.

Starmer ise Trump'ın geçmişte bu konuda İngiltere'yi tebrik ettiğini, son açıklamanın İngiltere'nin Grönland konusunda Danimarka'ya destek vermesi karşısında misilleme olduğunu belirtmişti.

