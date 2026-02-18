CANLI YAYIN

ABD'den İran'a "tam teşekküllü" saldırı hazırlığı iddiası: Birkaç haftaya yüzde 90 ihtimalle..

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
ABD'den İran'a "tam teşekküllü" saldırı hazırlığı iddiası: Birkaç haftaya yüzde 90 ihtimalle..

ABD'de Donald Trump yönetiminin İran ile "büyük bir savaşa yakınlaştığı" ve bunun "haftalarca sürebilecek tam teşekküllü" bir saldırı olabileceği öne sürüldü. Ayrıca İran'a yönelik "gelecek birkaç haftada saldırıya ilişkin yüzde 90 ihtimal bulunduğu" iddiası da dikkat çekti.

ABD'de Donald Trump yönetiminin İran ile "büyük bir savaşa yakınlaştığı" ve bunun "haftalarca sürebilecek tam teşekküllü" bir saldırı olabileceği öne sürüldü.

Fotoğraf-ReutersFotoğraf-Reuters

Amerikan Axios haber platformunun ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Orta Doğu'da İran ile "büyük bir savaşa çoğu Amerikalının fark ettiğinden daha yakın olduğu ve bunun çok yakında başlayabileceği" savunuldu.

GRAFİK-AAGRAFİK-AA

"ABD-İSRAİL'DEN ORTAK HAREKAT OLABİLİR"

"ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunun büyük, haftalarca süren ve tam teşekküllü olabileceği" ileri sürülen haberde, bu saldırının muhtemelen "ortak ABD-İsrail harekatı" olabileceği iddia edildi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

"SON 24 SAATTE ONLARCA SAVAŞ UÇAĞI YOLA ÇIKTI"

Haberde, "150'den fazla ABD askeri kargo seferi, Orta Doğu'ya silah sistemleri ve mühimmat taşıdı. Sadece son 24 saatte F-35, F-22 ve F-16 tipi 50 savaş uçağı daha bölgeye doğru yola çıktı." ifadelerine yer verildi.

Haberde, 2 İsrailli yetkiliye dayandırılarak, İsrail hükümetinin, İran'da rejim değişikliği, nükleer ve füze programlarının hedef alınmasını savunduğu, "günler içinde bir savaş senaryosu için hazırlandığı" öne sürüldü.

GRAFİK-AAGRAFİK-AA

"BİRKAÇ HAFTAYA SALDIRI YÜZDE 90 İHTİMAL"

Bazı ABD kaynaklarının, saldırı öncesi Washington'un daha fazla zamana ihtiyacı olabileceğine ilişkin görüşü aktarılan haberde, Trump'ın ismi paylaşılmayan bir danışmanının ise "gelecek birkaç haftada saldırıya ilişkin yüzde 90 ihtimal bulunduğu" iddiasına yer verildi.

PEZEŞKİYAN: ABD-İSRAİL AYAKTA DURMAMIZI İSTEMİYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki sorunları girişimcilerin, üniversitelerin ve tüm kurumların ortak çabası ile aşacaklarını belirterek, "Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor. Ancak biz bunu başaracağız." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Loristan eyaletinde girişimcilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Pezeşkiyan, "El ele vererek tüm sorunları çözeceğimize inanıyorum. Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor. Ancak biz bedel ödenmesi gerekiyorsa ödeyerek bunu başaracağız." diye konuştu.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın