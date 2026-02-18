ABD'den İran'a "tam teşekküllü" saldırı hazırlığı iddiası: Birkaç haftaya yüzde 90 ihtimalle..
ABD'de Donald Trump yönetiminin İran ile "büyük bir savaşa yakınlaştığı" ve bunun "haftalarca sürebilecek tam teşekküllü" bir saldırı olabileceği öne sürüldü. Ayrıca İran'a yönelik "gelecek birkaç haftada saldırıya ilişkin yüzde 90 ihtimal bulunduğu" iddiası da dikkat çekti.
Amerikan Axios haber platformunun ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Orta Doğu'da İran ile "büyük bir savaşa çoğu Amerikalının fark ettiğinden daha yakın olduğu ve bunun çok yakında başlayabileceği" savunuldu.
"ABD-İSRAİL'DEN ORTAK HAREKAT OLABİLİR"
"ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunun büyük, haftalarca süren ve tam teşekküllü olabileceği" ileri sürülen haberde, bu saldırının muhtemelen "ortak ABD-İsrail harekatı" olabileceği iddia edildi.