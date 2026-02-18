ABD'de kum fırtınası faciası! 30'dan fazla araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Colorado eyaleti büyük bir faciayla sarsıldı. Kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sonucu 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

30'DAN FAZLA ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

Colorado polisinden yapılan açıklamaya göre; kaza yerel saatle 10:00 sıralarında Pueblo kenti yakınlarında bulunan I-25 otoyolunda yaşandı. Bölgede etkili olan kum fırtınası görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirirken, aralarında tırlar, kamyonetler, arazi araçları ve otomobillerin de bulunduğu 30'dan fazla araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sonucunda bazı araçlar yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.