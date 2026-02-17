CANLI YAYIN

İşgal altındaki Kudüs’te siyonist skandal! Kur’an-ı Kerim’i yaktı müslümanlara hakaret etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İşgal altındaki Kudüs’te siyonist skandal! Kur’an-ı Kerim’i yaktı müslümanlara hakaret etti

İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı gölgesinde siyonistlerin skandalları devam ediyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te aşırılıkçı bir Yahudi yaklaşan ramazan öncesi Kur'an-ı Kerim'i yaktığı görüntüleri paylaştı. O skandal görüntüler kısa sürede tepki topladı.

Filistin asıllı İsrail vatandaşı Milletvekili Ahmed Tibi, Amerikan X hesabından, aşırılıkçı bir İsraillinin Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i yaktığı anları paylaştı.

XX

Tibi, "Neo-Nazi aşırılıkçı bir Siyonist, yüzü açık bir şekilde Kuran'ı yakıyor. Yahudi olduğu için cezalandırılmayacak." ifadelerini kullandı.

XX

Kapalı bir alanda girişilen provokatif Kur'an yakma eylemi sırasında Müslümanlara hakaret edildiği duyuldu.

XX

Yerel basın olayın İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir bölgesinde gerçekleştiğini aktardı.

XX

Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mescid-i Aksa'nın yerine sözde 3. Tapınak'ın inşa edilmesini isteyen fanatik Yahudi örgütlerine mensup olduğu düşünülüyor.

