İşgal altındaki Kudüs’te siyonist skandal! Kur’an-ı Kerim’i yaktı müslümanlara hakaret etti
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı gölgesinde siyonistlerin skandalları devam ediyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te aşırılıkçı bir Yahudi yaklaşan ramazan öncesi Kur'an-ı Kerim'i yaktığı görüntüleri paylaştı. O skandal görüntüler kısa sürede tepki topladı.
Filistin asıllı İsrail vatandaşı Milletvekili Ahmed Tibi, Amerikan X hesabından, aşırılıkçı bir İsraillinin Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i yaktığı anları paylaştı.
Tibi, "Neo-Nazi aşırılıkçı bir Siyonist, yüzü açık bir şekilde Kuran'ı yakıyor. Yahudi olduğu için cezalandırılmayacak." ifadelerini kullandı.
Kapalı bir alanda girişilen provokatif Kur'an yakma eylemi sırasında Müslümanlara hakaret edildiği duyuldu.