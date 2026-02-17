Etiyopya'da çocuklardan Başkan Erdoğan'a Türk bayraklarıyla karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Etiyopya'nın başkent Addis Ababa'daki Ulusal Saray'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile düzenlenen ortak basın toplantısının ardından onuruna düzenlenen akşam yemeği için Addis Ababa Uluslararası Kongre Merkezi'ne geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Uluslararası Kongre Merkezi'ne girişinde çocuklar ve gençler tarafından coşkuyla karşılandı.

Fotoğraf-AA

Erdoğan, Başbakan Ahmed Ali ile birlikte kongre merkezi girişinde çocuklar ve gençler tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. Neşeli tezahüratlar eşliğinde Türk ve Etiyopya bayraklarını dalgalandıran çocuklar, Erdoğan ve Başbakan Ahmed Ali ile fotoğraf çekildi.