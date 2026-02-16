CANLI YAYIN

Suriye'de mühimmat yüklü araçta patlama! 2 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA | AA
Suriye'nin Süveyda kentinde bulunan askeri bölgede toplanan mühimmatların yüklendiği araçta patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde bulunan El-Kureyya kasabasında askeri bölgeden toplanan mühimmatların yüklü olduğu araçta patlama meydana geldi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sultan Paşa el-Atraş türbesinin yakınlarında meydana gelen patlamada araçta bulunan 19 ve 15 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklar, söz konusu kişilerin askeri bir bölgede buldukları mühimmatları boş veya etkisiz olduklarını düşünerek yanlarına aldıklarını ve kasabaya getirdiklerini ifade etti.

