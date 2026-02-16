CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanı Fidan'dan peş peşe diplomasi trafiği

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Fidan'dan peş peşe diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. Fidan ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Diplomatik kaynaklar tarafından aktarılan bilgiye göre Fidan, IKB Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve IKB Başkanı Neçirvan Barzani (Arşiv)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve IKB Başkanı Neçirvan Barzani (Arşiv)

Görüşmede, güncel gelişmeler ele alındı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın