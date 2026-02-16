Dışişleri Bakanı Fidan'dan peş peşe diplomasi trafiği
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. Fidan ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Diplomatik kaynaklar tarafından aktarılan bilgiye göre Fidan, IKB Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.
Görüşmede, güncel gelişmeler ele alındı.