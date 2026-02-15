CANLI YAYIN

İnsanlık suçuna sessiz kalmadılar! Katil İsrail’in Eurovision katılımına Atina’da büyük tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Dünyanın gözü önünde Gazze’de işlenen insanlık suçlarına karşı İsrail’e tepkiler giderek büyüyor. Son olarak Yunanistan’da Filistin destekçileri, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını başkent Atina’da sokaklara çıkarak protesto etti.

Yunanistan'ı, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek şarkının belirlenmesi için yapılan Yunanistan finali, İsrail'e yönelik protestolara sahne oldu.

İSRAİL'İN EUROVISION KATILIMINA ATİNA'DA BÜYÜK TEPKİ

Final organizasyonunun yapıldığı Atina Festival Kompleksi önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasını protesto etti.

Filistin bayraklarıyla gelen protestocular, "İnsanların kalbi Gazze'de atıyor, özgürlüğe dek Filistin'le birlikteyiz", "Suçların ve işgalin üzerini örtmeyin" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Protestocular, üzerlerinde "Müzik bombalamaları perdeleyemez", "Filistin'e özgürlük, İsrail'i izole edin" yazılı pankartlar taşırken, İsrail'in yarışmaya katılmasının engellenmesini istedi.

AA muhabirine konuşan aktivist Maria Boleri, "Buradayız çünkü Filistin'de soykırım, cinayetler, yaralamalar, felaket devam ediyor. Eurovision organizasyonu, katil bir devleti bir şarkıyla kabul ediyor, İsrail'in katılımını onaylıyor. Buna 'hayır' diyoruz. Siyonist devletin temize çıkarılmasına karşıyız. Özgür Filistin için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aktivistler dağıttıkları el broşürlerinde, Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin organizasyondan çekilmesine ve Eurovision gösterimi yapacak mekanların etkinliklerini iptal etmesine yönelik taleplerini dile getirdi.

