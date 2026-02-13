CANLI YAYIN

Bulgaristan'da seri katil paniği! Dağlık bölgede 6 kişi ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber
Balkan Dağları’nda (Stara Planina) park halindeki bir minibüste, aralarında 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda yaşanan ayrı bir olayda yanmış bir kulübenin yakınında 3 kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak yetkililer, iki olayın birbiriyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, başkent Sofya’dan son gelişmeleri aktardı.

Bulgaristan'ın batısındaki dağlık bölgede ortaya çıkan cinayet ve intihar şüphesi uyandıran olaylar ülkeyi alarma geçirdi.

2 Şubat günü yanan bir kulübenin yakınında 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Cinayetten 6 gün sonra Balkan Dağları'nın (Stara Planina) ıssız bir noktasında park halindeki minibüste biri 15 yaşında olmak üzere üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayların ardından Bulgaristan polisi yaşanan esrarengiz ölümlerin birbiriyle bağlantılı olabileceği üzerinde dururken geniş çaplı soruşturma başlattı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

GÜVENLİK KAMERALARI VEDA ANINI KAYDETTİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, iki grubun kulübede bir araya geldiğini ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde birbirlerine veda ettiklerini tespit etti. İddiaya göre bölgede kalan üç kişi daha sonra kulübeyi ateşe verdi.

Bulgaristan Başsavcı Vekili Borislav Sarafov, olayın detaylarının "kült dizi Twin Peaks'i aratmayacak derecede sarsıcı" olduğunu belirtti.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEYEN OLAYLAR ZİNCİRİ

Savcılık, ölümlerin cinayet, intihar ya da toplu intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ulusal polis şefi ise yaşananları ülkede daha önce görülmemiş, emsal teşkil etmeyen bir suç olarak nitelendirdi.

Sofya İstinaf Savcılığı, ilk üç kurbanın ateşli silahla yakın mesafeden vurulduğunu, olay yerinde herhangi bir arbede izine rastlanmadığını açıkladı. Petrohan Geçidi yakınlarında iki tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.

BULGARİSTAN'DA ESRARENGİZ ÖLÜMLER! BULUNAN CESET SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

A Haber Muhabiri Sevda Dükkancı, Bulgaristan'da yaşanan olaylara ilişkin son durumu aktardı.

"Esrarengiz, oldukça mistik bazı olaylarla çevrili cinayetler, intiharlar ve ölümler zinciri... Sizin de aktarmış olduğunuz gibi. Ve aslında bunu diğer bütün şimdiye kadar yaşanmış olan suç olaylarından farklı kılan bir nokta ise, bunun; 6 kişinin de doğa koruma ve ormancılar olarak bilinen, devlet tarafından hatta Sofya Büyükşehir Belediye Başkanı Terziev tarafından da finansman gören ve projelerine destek olan önemli kişilerin bulunuyor olması."

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

DOĞA KORUMA ADI ALTINDA "EPSTEİN" OLAYINA BENZER BİR YAPILANMA İDDİASI

Bulgaristan'da yer alan birtakım iddialara göre Doğa Koruma ve Ormancılık olarak bilinen ve devlet tarafından desteklenen bir okulun, çocukları ailelerinde uzak tuttuğunu vurgulayarak olayın Epstein skandalı ile benzerlik gösterdiğine dikkat çekti.

"Doğa koruma ve ormancılar olarak bilinen, devlet tarafından hatta Sofya Büyükşehir Belediye Başkanı Terziev tarafından da finansman gören ve projelerine destek olan önemli kişilerin bulunuyor olması. Ve bütün bunların ardında bazı varsayımlara göre; oradaki kişilerin tamamen kapalı bir ortamda yaşadığı bir cemaat... Tibet Budizmi ile bağlantılı olduğu ve aslında bütün olanların ritüel şeklinde bir ölüm veya intihar olabileceği gelen haberler arasında. Bununla da yetinmeyecek, onu daha da farklı kılan ve hatta şu an bütün dünyayı sarsan Epstein dosyasına benzer bir şekilde seyreden diğer olay ise; özellikle 13 ve 15-16 arasındaki yaşındaki çocukların, oğlan çocuklarının burada "Doğa Okulu" adıyla yatılı olarak hatta senelerce aileleri tarafından aranmadan eğitim alıyor olmaları." dedi. Dükkancı olayın Bulgar siyasetçiler tarafından bir "Twin Peaks" dizisi olayı olarak adlandırıldığını belirtti.

Sofya Büyükşehir Belediye Başkanı Terziev (Foto: Sofia Globe)Sofya Büyükşehir Belediye Başkanı Terziev (Foto: Sofia Globe)

BELEDİYE BAŞKANINA İSTİFA ÇAĞRISI

Olayın siyasi boyutu ise Sofya Büyükşehir Belediye Başkanı Terziev'in açıklamalarıyla yeni bir kriz doğurdu. Terziev, kendi çocuklarını Doğa Okulu'na gönderdiğini belirtmesi üzerine "Hatta ben kendi çocuklarımı da geçen sonbaharda bu Doğa Okulu'na gönderdim" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ancak bu itirafın ardından ırkçı-milliyetçi Vazrazhdane Partisi, Başkan Terziev'in görevinden istifa etmesini istedi.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

1 KIZ VE 1 ERKEK ÇOCUĞU ARANIYOR

Tarikat lideri olduğu iddia edilen Ivaylo (İvo) Kaluşev'in çete başı olduğu belirtilirken; "15 yaşında ölen çocuğun da 22 yaşında hayatını kaybeden ve bütün bunlar çok eğitimli ve çok varlıklı ailelerin çocukları olmak üzere; bir yandan çocuğun annesi diğer yandan gencin babası ardı arkası kesilmeden açıklamalarda bulunuyorlar.

Ve aslında "Bizim çocuklarımız suçluydu" diyorlar. Lider, çete başı olarak lanse edilen Ivaylo (İvo) Kaluşev'in ne kadar muazzam bir kişi olduğunu, ne kadar lider olduğunu anlatıyorlar. Ve dolayısıyla sık sık hem Meksika'da hem ülkenin diğer çapında hem de özellikle Tibet ve Hindistan'da da noktaları bulunan bu örgütün ne kadar beyin yıkama ve ne kadar aslında etkili olduğunu da bundan anlayabiliriz. Bir anne eğer "15 yaşındaki bir çocuğum suçlu aslında, çete başı değil" diyorsa bundan sonrası sanıyorum ki yoruma kapalı." diyerek şu anda reşit olmayan bir kız ve bir erkek çocuğunun daha kayıp olduğu belirtilirken, cinayetler zincirinin devam etmesinden endişe ediliyor.

