Bulgaristan'da seri katil paniği! Dağlık bölgede 6 kişi ölü bulundu

2 Şubat günü yanan bir kulübenin yakınında 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Cinayetten 6 gün sonra Balkan Dağları'nın (Stara Planina) ıssız bir noktasında park halindeki minibüste biri 15 yaşında olmak üzere üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayların ardından Bulgaristan polisi yaşanan esrarengiz ölümlerin birbiriyle bağlantılı olabileceği üzerinde dururken geniş çaplı soruşturma başlattı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, iki grubun kulübede bir araya geldiğini ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde birbirlerine veda ettiklerini tespit etti. İddiaya göre bölgede kalan üç kişi daha sonra kulübeyi ateşe verdi.

A Haber - Ekran Görüntüsü

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEYEN OLAYLAR ZİNCİRİ

Savcılık, ölümlerin cinayet, intihar ya da toplu intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ulusal polis şefi ise yaşananları ülkede daha önce görülmemiş, emsal teşkil etmeyen bir suç olarak nitelendirdi.

Sofya İstinaf Savcılığı, ilk üç kurbanın ateşli silahla yakın mesafeden vurulduğunu, olay yerinde herhangi bir arbede izine rastlanmadığını açıkladı. Petrohan Geçidi yakınlarında iki tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.

A Haber Muhabiri Sevda Dükkancı, Bulgaristan'da yaşanan olaylara ilişkin son durumu aktardı.

"Esrarengiz, oldukça mistik bazı olaylarla çevrili cinayetler, intiharlar ve ölümler zinciri... Sizin de aktarmış olduğunuz gibi. Ve aslında bunu diğer bütün şimdiye kadar yaşanmış olan suç olaylarından farklı kılan bir nokta ise, bunun; 6 kişinin de doğa koruma ve ormancılar olarak bilinen, devlet tarafından hatta Sofya Büyükşehir Belediye Başkanı Terziev tarafından da finansman gören ve projelerine destek olan önemli kişilerin bulunuyor olması."