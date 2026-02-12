Temsilciler Meclisi'nde Epstein kavgası: Bağırış çağırış havada uçuştu
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’nde düzenlenen gergin oturumda, itibarsız finansçı Jeffrey Epstein’ın seks ticareti ağına ilişkin mağdurlardan doğrudan özür dilemeyi reddetmesinin ardından Demokrat vekillerle sert şekilde karşı karşıya geldi.
Demokrat Temsilci Pramila Jayapal, oturum salonunda bulunan 11 Epstein mağdurundan, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşme imkânı bulamayanların ayağa kalkmasını ve ellerini kaldırmasını istedi. Salondaki 11 mağdurun tamamı, bakanlıkla görüşemediklerini belirtti.
Bunun üzerine Jayapal, Bondi'ye seslenerek, "Şimdi onlara dönün ve Adalet Bakanlığınızın, Epstein dosyalarının ve onların bilgilerinin kesinlikle kabul edilemez şekilde yayımlanmasıyla kendilerini nasıl bir sürecin içine soktuğu için özür dileyin" çağrısında bulundu.
Ancak Bondi, özür dilemeyi reddederek selefini işaret etti ve Jayapal'ı "şov yapmakla" suçladı.
Bondi, "Bu tiyatrolarla aynı seviyeye inmeyeceğim" dedi. Tartışma daha sonra karşılıklı bağrışmaların yaşandığı bir atışmaya dönüştü.
SUÇLAMALAR HAVADA UÇUŞTU
Oturum sırasında diğer Demokrat vekiller de Bondi'ye, Epstein'ın iddia edilen kaç işbirlikçisinin suçlandığını sordu ve Epstein dosyalarının açıklanmasını zorunlu kılan yasa kapsamında yayımlanan belgelerde uygulanan karartma (redaksiyon) yöntemlerini eleştirdi.
Hem milletvekilleri hem de mağdurlar, Adalet Bakanlığı'nı bazı Epstein bağlantılı kişilerin isimlerini gizlemekle, buna karşın mağdurların kimliklerini ortaya çıkarabilecek ayrıntıları yeterince gizlememekle suçladı.
Bondi ise yönetimin bu konudaki sicilini savunarak, 3 milyondan fazla sayfanın yayımlandığını söyledi ve ABD Başkanı Donald Trump'ı "ülke tarihinin en şeffaf başkanı" olarak tanımladı.
NE OLMUŞTU?
ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay yürürlüğe giren ve Epstein dosyalarının açıklanmasını zorunlu kılan Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında, 3 milyondan fazla sayfa belge, 2 bin video ve 180 bin görüntü yayımlamıştı. Söz konusu yasa geçen kasım ayında imzalanarak yürürlüğe girmişti.
Epstein, 2019 yılında New York'taki cezaevinde seks ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklerken hücresinde ölü bulunmuştu.
Epstein, 2008 yılında Florida eyaletinde bir mahkemede suçunu kabul etmiş ve "küçük yaştaki birini fuhşa yönlendirmek" suçundan hüküm giymişti. Ancak eleştirmenler, bu nispeten hafif cezayı "özel ayrıcalıklı bir anlaşma" olarak nitelendiriyor.
Epstein'ın mağdurları ise onun, zengin ve siyasi elit çevreler tarafından kullanılan geniş çaplı bir seks ticareti ağı yürüttüğünü öne sürüyor.