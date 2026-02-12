Temsilciler Meclisi'nde Epstein kavgası: Bağırış çağırış havada uçuştu

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’nde düzenlenen gergin oturumda, itibarsız finansçı Jeffrey Epstein’ın seks ticareti ağına ilişkin mağdurlardan doğrudan özür dilemeyi reddetmesinin ardından Demokrat vekillerle sert şekilde karşı karşıya geldi.

Demokrat Temsilci Pramila Jayapal, oturum salonunda bulunan 11 Epstein mağdurundan, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşme imkânı bulamayanların ayağa kalkmasını ve ellerini kaldırmasını istedi. Salondaki 11 mağdurun tamamı, bakanlıkla görüşemediklerini belirtti. Bunun üzerine Jayapal, Bondi'ye seslenerek, "Şimdi onlara dönün ve Adalet Bakanlığınızın, Epstein dosyalarının ve onların bilgilerinin kesinlikle kabul edilemez şekilde yayımlanmasıyla kendilerini nasıl bir sürecin içine soktuğu için özür dileyin" çağrısında bulundu. Ancak Bondi, özür dilemeyi reddederek selefini işaret etti ve Jayapal'ı "şov yapmakla" suçladı.

Temsilciler Meclisi, REUTERS Bondi, "Bu tiyatrolarla aynı seviyeye inmeyeceğim" dedi. Tartışma daha sonra karşılıklı bağrışmaların yaşandığı bir atışmaya dönüştü. SUÇLAMALAR HAVADA UÇUŞTU Oturum sırasında diğer Demokrat vekiller de Bondi'ye, Epstein'ın iddia edilen kaç işbirlikçisinin suçlandığını sordu ve Epstein dosyalarının açıklanmasını zorunlu kılan yasa kapsamında yayımlanan belgelerde uygulanan karartma (redaksiyon) yöntemlerini eleştirdi. Hem milletvekilleri hem de mağdurlar, Adalet Bakanlığı'nı bazı Epstein bağlantılı kişilerin isimlerini gizlemekle, buna karşın mağdurların kimliklerini ortaya çıkarabilecek ayrıntıları yeterince gizlememekle suçladı. Bondi ise yönetimin bu konudaki sicilini savunarak, 3 milyondan fazla sayfanın yayımlandığını söyledi ve ABD Başkanı Donald Trump'ı "ülke tarihinin en şeffaf başkanı" olarak tanımladı.