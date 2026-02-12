MİT Başkanı Kalın Libya Başbakanı ile bir araya geldi!

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 19:25 Son Güncelleme: 12 Şubat 2026 19:26 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Libya'daki siyasi süreci desteklemek için koordineli uluslararası çabaların güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.