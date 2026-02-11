Türkiye'de Kanada'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yayımladığı taziye mesajında yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Kanada halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Kanada halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı bildirilmişti.