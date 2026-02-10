Irak'ta petrol rafinerisinde yangın! Ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 03:15 Son Güncelleme: 10 Şubat 2026 03:17

Irak'ın Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi’nde bir kompresörün patlaması sonucu yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekipleri sevk edilirken 1 kişinin hayatın kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken alevlerin diğer ünitelere sıçramasının engellendiği aktarıldı.