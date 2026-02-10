Irak'ta petrol rafinerisinde yangın! Ölü ve yaralılar var
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA | İHA
Irak'ın Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi’nde bir kompresörün patlaması sonucu yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekipleri sevk edilirken 1 kişinin hayatın kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken alevlerin diğer ünitelere sıçramasının engellendiği aktarıldı.
Irak resmi haber ajansı İNA'da yer alan habere göre, Irak'ın Selahaddin vilayetinde bulunan Beyci kentindeki Selahaddin-2 Rafinerisi'nde yangın çıktı. Yangına sivil savunma ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.
Rafinerideki yangının benzini iyileştirme bölümünde çıktığı vurgulanan haberde, sivil savunma ekiplerinin derhal müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.
Selahaddin-2 Rafinerisi'ndeki yangında 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, yangına ilişkin ilgili makamların soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.