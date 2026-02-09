Yahudi generalden İsrail için “yıkılış” uyarısı! “100 yılını tamamlayamadan uçuruma sürükleniyor”
Maariv’de yayımlanan çarpıcı analizde emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail’in iç çatışmalar ve çöken devlet mekanizması nedeniyle “üçüncü mabedin yıkılışı” gibi tarihi bir felakete sürüklendiğini yazdı.
İsrail basınında dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Siyonizmin medya ayağı Maariv, emekli Tümgeneral Yitzhak Brik imzalı yazıda, İsrail'in geleceğine ilişkin sert bir tablo çizildi.
Brik, işgalci İsrail'in kendi içindeki derin kutuplaşma ve siyasi çıkar hesapları yüzünden "uçuruma doğru ilerlediğini" savunurken, ülkenin 100. yılını bile göremeyebileceği uyarısında bulundu.
"İSRAİL 100 YILINI AŞABİLECEK Mİ?"
Maariv'deki analizde Brik, geleceğe dair en büyük kaygısını açıkça dile getirerek şu soruyu sordu:
"İsrail Devleti yüzüncü yıl sınırını aşabilecek mi?"
Bu sorunun, sıradan bir endişe değil, İsrail'in siyasi ve toplumsal yapısında yaşanan büyük kırılmanın bir yansıması olduğunu vurgulayan Brik, İsrail'in yıllar içinde kendi içinde çatışan bir ülkeye dönüştüğünü belirtti.
TOPLUMDA "NEFRET" BÜYÜYOR: SAĞ-SOL, YAHUDİ-ARAP ÇATLAĞI
Emekli general, siyonist İsrail toplumunda giderek derinleşen ayrışmaya dikkat çekti. Yazıda, ülkede farklı kesimler arasında "uçurum gibi bir nefretin" oluştuğu ifade edildi.
Brik'e göre İsrail artık: sağ ile sol, Yahudiler ile Araplar, farklı toplumsal gruplar arasında büyüyen bir çatışmanın içine sürüklenmiş durumda.
"LİDERLİK YOLUNU KAYBETTİ, SİYASİ ÇIKARI HALKIN ÖNÜNE KOYUYOR"
Maariv'in yayımladığı analizde en sert eleştirilerden biri ise katil İsrail yönetimine yönelik oldu.
Brik, ülkenin başındaki liderliği "yolunu kaybetmiş" olarak tanımlarken, siyasi iktidarın ülkenin geleceği yerine kendi siyasi varlığını sürdürmeyi öncelik haline getirdiğini yazdı.
Brik'e göre bu liderlik:
kısa görüşlü,
krizlere karşı hazırlıksız,
ülkeyi geleceğe taşıyacak araçlardan yoksun.
"DÜNYA İSRAİL'DEN TİKSİNİYOR, HALK ÜLKEYİ TERK EDİYOR"
Analizde en dikkat çekici bölümlerden biri ise soykırımcı İsrail'in uluslararası alanda giderek yalnızlaştığına dair ifadeler oldu.
Brik, son yıllarda İsrail'in dünya gözünde "itici" bir ülkeye dönüştüğünü vurgularken, içeride de çok sayıda insanın başka ülkelere göç etmeyi seçtiğini belirtti.