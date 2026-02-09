Yahudi generalden İsrail için “yıkılış” uyarısı! “100 yılını tamamlayamadan uçuruma sürükleniyor”

Maariv'deki analizde Brik, geleceğe dair en büyük kaygısını açıkça dile getirerek şu soruyu sordu:

Brik, işgalci İsrail'in kendi içindeki derin kutuplaşma ve siyasi çıkar hesapları yüzünden "uçuruma doğru ilerlediğini" savunurken, ülkenin 100. yılını bile göremeyebileceği uyarısında bulundu.

İsrail basınında dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Siyonizmin medya ayağı Maariv, emekli Tümgeneral Yitzhak Brik imzalı yazıda, İsrail'in geleceğine ilişkin sert bir tablo çizildi.

A Haber Ekran Görüntüsü

"İsrail Devleti yüzüncü yıl sınırını aşabilecek mi?"

Bu sorunun, sıradan bir endişe değil, İsrail'in siyasi ve toplumsal yapısında yaşanan büyük kırılmanın bir yansıması olduğunu vurgulayan Brik, İsrail'in yıllar içinde kendi içinde çatışan bir ülkeye dönüştüğünü belirtti.

TOPLUMDA "NEFRET" BÜYÜYOR: SAĞ-SOL, YAHUDİ-ARAP ÇATLAĞI

Emekli general, siyonist İsrail toplumunda giderek derinleşen ayrışmaya dikkat çekti. Yazıda, ülkede farklı kesimler arasında "uçurum gibi bir nefretin" oluştuğu ifade edildi.

Brik'e göre İsrail artık: sağ ile sol, Yahudiler ile Araplar, farklı toplumsal gruplar arasında büyüyen bir çatışmanın içine sürüklenmiş durumda.