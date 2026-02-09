CANLI YAYIN

Yahudi generalden İsrail için “yıkılış” uyarısı! “100 yılını tamamlayamadan uçuruma sürükleniyor”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yahudi generalden İsrail için “yıkılış” uyarısı! “100 yılını tamamlayamadan uçuruma sürükleniyor”

Maariv’de yayımlanan çarpıcı analizde emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail’in iç çatışmalar ve çöken devlet mekanizması nedeniyle “üçüncü mabedin yıkılışı” gibi tarihi bir felakete sürüklendiğini yazdı.

İsrail basınında dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Siyonizmin medya ayağı Maariv, emekli Tümgeneral Yitzhak Brik imzalı yazıda, İsrail'in geleceğine ilişkin sert bir tablo çizildi.

Brik, işgalci İsrail'in kendi içindeki derin kutuplaşma ve siyasi çıkar hesapları yüzünden "uçuruma doğru ilerlediğini" savunurken, ülkenin 100. yılını bile göremeyebileceği uyarısında bulundu.

YAHUDİ GENERALDEN İSRAİL İÇİN "YIKILIŞ" UYARISI!

"İSRAİL 100 YILINI AŞABİLECEK Mİ?"

Maariv'deki analizde Brik, geleceğe dair en büyük kaygısını açıkça dile getirerek şu soruyu sordu:

A Haber Ekran Görüntüsü A Haber Ekran Görüntüsü

"İsrail Devleti yüzüncü yıl sınırını aşabilecek mi?"

Bu sorunun, sıradan bir endişe değil, İsrail'in siyasi ve toplumsal yapısında yaşanan büyük kırılmanın bir yansıması olduğunu vurgulayan Brik, İsrail'in yıllar içinde kendi içinde çatışan bir ülkeye dönüştüğünü belirtti.

TOPLUMDA "NEFRET" BÜYÜYOR: SAĞ-SOL, YAHUDİ-ARAP ÇATLAĞI

Emekli general, siyonist İsrail toplumunda giderek derinleşen ayrışmaya dikkat çekti. Yazıda, ülkede farklı kesimler arasında "uçurum gibi bir nefretin" oluştuğu ifade edildi.

Brik'e göre İsrail artık: sağ ile sol, Yahudiler ile Araplar, farklı toplumsal gruplar arasında büyüyen bir çatışmanın içine sürüklenmiş durumda.

A Haber Ekran Görüntüsü A Haber Ekran Görüntüsü

"LİDERLİK YOLUNU KAYBETTİ, SİYASİ ÇIKARI HALKIN ÖNÜNE KOYUYOR"

Maariv'in yayımladığı analizde en sert eleştirilerden biri ise katil İsrail yönetimine yönelik oldu.

Brik, ülkenin başındaki liderliği "yolunu kaybetmiş" olarak tanımlarken, siyasi iktidarın ülkenin geleceği yerine kendi siyasi varlığını sürdürmeyi öncelik haline getirdiğini yazdı.

Brik'e göre bu liderlik:

kısa görüşlü,

krizlere karşı hazırlıksız,

ülkeyi geleceğe taşıyacak araçlardan yoksun.

"DÜNYA İSRAİL'DEN TİKSİNİYOR, HALK ÜLKEYİ TERK EDİYOR"

Analizde en dikkat çekici bölümlerden biri ise soykırımcı İsrail'in uluslararası alanda giderek yalnızlaştığına dair ifadeler oldu.

Brik, son yıllarda İsrail'in dünya gözünde "itici" bir ülkeye dönüştüğünü vurgularken, içeride de çok sayıda insanın başka ülkelere göç etmeyi seçtiğini belirtti.

İsrail, Tel Aviv'de hükümet karşıtı protestolar (AFP)İsrail, Tel Aviv'de hükümet karşıtı protestolar (AFP)

Bu durumun İsrail'in "ulusal direncini" hızla aşındırdığına dikkat çeken Brik, çöküşün sadece siyasette değil, devletin tüm alanlarında hissedildiğini kaydetti.

"ULUSAL DAYANIKLILIK ÇÖKÜYOR"

Maariv'deki yazıya göre Brik, İsrail'in kurumlarının birer birer zayıfladığını vurgulayarak çarpıcı bir liste paylaştı.

Emekli general, ülkenin şu alanlarda ciddi yıpranma yaşadığını dile getirdi; Güvenlik, ekonomi, eğitim, sağlık, altyapı, bilim ve teknoloji.

"ÜÇÜNCÜ MABEDİN YIKILIŞINA MI TANIKLIK EDECEĞİZ?"

Brik'in yazısında en sarsıcı ifadelerden biri, İsrail tarihine yapılan ağır gönderme oldu.

Emekli general, İsrail'in gidişatının "üçüncü mabedin yıkılışı" gibi simgesel bir çöküşe işaret edebileceğini belirterek şu soruyu yöneltti:

"Üçüncü mabedin yıkılışına mı tanıklık edeceğiz?"

Bu çıkış, İsrail kamuoyunda büyük tartışma yaratabilecek bir uyarı olarak yorumlandı.

SAVAŞ MASKELERİ DÜŞÜRDÜ: "SİSTEM ÇÖKTÜ AMA GENÇLER ORTAYA ÇIKTI"

Maariv'de yayımlanan analizde Brik, son iki yılda yaşanan ağır savaş sürecinin sadece can kaybı ve yorgunluk getirmediğini, aynı zamanda İsrail'in gerçek yüzünü ortaya çıkardığını savundu.

Brik'e göre savaş:

devlet sisteminin zayıflığını açığa çıkardı,

kurumların yetersizliğini gösterdi.

Analizde, özellikle cepheye ve gönüllü koordinasyon merkezlerine koşan gençlerin "gerçek toplumsal omurga" olduğu savunuldu. Ancak İsrail işgal güçleri mensubu birçok kişi, işledikleri savaş suçları nedeniyle ağır antidepresanlar kullandığını ifade etmiş, çok sayıda asker intihar etmişti. Diğer taraftan, sonu bilinmeyen ve 2 yıldır hiçbir sonuca varılamayan savaş için İsrailliler, işgal güçlerine katılmak istemiyor.

"KURTULUŞ YUKARIDAN GELMEYECEK!"

Yitzhak Brik'in analizinde dikkat çeken bir diğer mesaj ise İsrail'de değişimin mevcut siyasi liderlikten beklenmemesi gerektiği oldu.

Emekli general, İsrail'i kurtaracak dönüşümün "yukarıdan" değil, halktan ve özellikle gençlerden gelebileceğini savundu.

Siyonist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir (EPA)Siyonist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir (EPA)

"GENÇLER SAĞ-SOL AYRIMINI YIKMALI"

Maariv'deki yazıda Brik, İsrail'in geleceği için genç kuşağa açık çağrıda bulundu.

Gençlerin artık "liderlik ne zaman değişecek?" diye sormayı bırakıp, "biz lideriz" demesi gerektiğini savunan Brik, yeni bir "kader ve hedef birliği" kurulması gerektiğini ileri sürdü.

Brik'e göre bu birlik; sağ-sol, laik-dindar ayrımını aşan, ülkeyi yeniden inşa edecek bir toplumsal dayanışma anlamına geliyor.

"İSRAİL YA TOPARLANACAK YA DA TARİHİN KARANLIĞINA GÖMÜLECEK" MESAJI

Yitzhak Brik'in Maariv'de yayımlanan analizinde en net mesaj ise şu oldu:

İsrail'in önünde iki yol var:
Ya genç kuşak sorumluluk alacak ve ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak, ya da İsrail kendi iç çatışmaları içinde eriyerek çöküşe sürüklenecek.

Brik, gençlerin umutsuzluğu sorumluluğa, kutuplaşmayı ortak hedefe dönüştürmesi halinde İsrail'in yalnızca 100 yılı aşmayacağını, aynı zamanda dünyaya "dayanıklılık örneği" olabileceğini öne sürdü.

ABDde Yahudi kuruluşlar: İsraile dikkat azaldıABDde Yahudi kuruluşlar: İsraile dikkat azaldı ABD'DE YAHUDİ KURULUŞLAR: İSRAİL'E DİKKAT AZALDI
Sapık Epsteinden katil İsraile destek!Sapık Epsteinden katil İsraile destek! SAPIK EPSTEİN'DEN KATİL İSRAİL'E DESTEK!
İsrail işgal güçlerinden Gazzeye hava saldırısıİsrail işgal güçlerinden Gazzeye hava saldırısı İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNDEN GAZZE'YE HAVA SALDIRISI

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın