Lübnan'da iki binada çökme! Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Lübnan'ın Trablusşam kentindeki iki binada çökme meydana geldi. Olayın nedeni henüz belirsizliğini korurken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Trablusşam Belediye Başkanı Karimeh tarafından yapılan açıklamada 6 kişi hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve 4 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.
Lübnan'ın Trablusşam kentindeki Bab Tabbaneh Mahallesi'nde çok katlı olan iki bina çöktü.
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
4 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI
Trablusşam Belediye Başkanı Abdul Hamid Karimeh, yaptığı açıklamada enkaz altında kalanlar olduğunu ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Lübnan basınında yer alan haberlerde, yıkılan iki binada toplam 22 kişinin yaşadığı ve şu ana kadar 4 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı aktarıldı.