Lübnan'da iki binada çökme! Ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 05:19 ahaber.com.tr

Lübnan'ın Trablusşam kentindeki iki binada çökme meydana geldi. Olayın nedeni henüz belirsizliğini korurken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Trablusşam Belediye Başkanı Karimeh tarafından yapılan açıklamada 6 kişi hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve 4 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.