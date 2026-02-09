Japonya başbakanını seçti! Takaichi seçimleri kazandı, borsalar rekor kırdı

Japonya’da erken seçimden tarihi sonuç çıktı. Ülkenin ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi liderliğindeki Liberal Demokrat Parti sandıktan ezici üstünlükle çıktı. Seçim zaferi piyasalarda coşku yaratırken, Nikkei endeksi rekor seviyeyi gördü. Ancak uzmanlar, Takaichi’nin hem seçmeni hem de piyasaları aynı anda memnun etmekte zorlanabileceği uyarısında bulunuyor.

Japonya'da pazar günü yapılan erken genel seçimler, ülkenin siyasi tarihinde yeni bir dönemi başlattı. Muhafazakâr Liberal Demokrat Parti (LDP), Başbakan Sanae Takaichi'nin liderliğinde parlamentoda üçte iki çoğunluğu elde ederek büyük bir zafer kazandı.

Bu sonuç, partinin 1955'teki kuruluşundan bu yana aldığı en güçlü seçim başarısı olarak kayıtlara geçti.

Seçim zaferinin ardından Japon piyasaları da adeta bayram etti. Pazartesi günü Nikkei 225 endeksi kısa süreliğine yüzde 5'in üzerinde yükselerek 57 bin puanı aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Japon yeni ise dolar karşısında güçlendi.

REKOR YÜKSELİŞ: NİKKEİ 57 BİNİ İLK KEZ GEÇTİ

Piyasalar, Takaichi'nin zaferini "istikrar" ve "güçlü hükümet" sinyali olarak okudu. Analistler, LDP'nin geniş parlamento çoğunluğunun hükümete hızlı karar alma avantajı sağlayacağını belirtiyor.

Capital.com analisti Kyle Rodda, seçim sonucunun Takaichi'ye büyük harcama planları için aradığı yetkiyi verdiğini vurgulayarak, "Piyasalar daha yüksek kamu harcamasından fayda görebilir" değerlendirmesinde bulundu.

SPI Asset Management'ten Stephen Innes ise bu zaferin Takaichi'ye siyasi anlamda "rahat hareket alanı" açtığını belirtti.

AMA TEHLİKE BÜYÜK: ENFLASYON SEÇMENİ KIZDIRDI

Ancak uzmanlara göre ekonomik tablo, seçim coşkusunun gölgesinde ciddi riskler barındırıyor.

Japonya'da son yıllarda yükselen enflasyon, özellikle halkın alım gücünü zorlayan temel sorunların başında geliyor. Ülkede fiyatlar uzun yıllar istikrarlı seyrederken, son dönemde artan yaşam maliyeti seçmenin tepkisini çekti.

Örneğin pirincin fiyatı 2025 yılında ikiye katlandı.

Bu durum, geçmiş seçimlerde LDP'ye olan desteğin azalmasının en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

GIDA VERGİSİ HAMLESİ PİYASAYI SARSTI

Takaichi seçim kampanyasında, gıda ürünlerinde tüketim vergisinin askıya alınması fikrini gündeme getirmişti. Ancak bu açıklama, piyasalarda alarm zillerinin çalmasına yol açtı.

Bu önerinin ardından Japonya'nın uzun vadeli tahvillerinde getiriler rekor seviyelere çıkarken, mali disiplinin bozulacağı endişesi güçlendi.

Bloomberg News'e göre bu hamle, devlet bütçesine yıllık yaklaşık 5 trilyon yen (32 milyar dolar) gelir kaybı anlamına geliyor.

Takaichi ise seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Bu konu daha fazla tartışılmalı" diyerek geri adım sinyali verdi.

JAPONYA'NIN BORCU ALARM VERİYOR: GSYH'NİN İKİ KATINDAN FAZLA

Ekonomistler, Takaichi'nin geniş harcama vaatleri konusunda elinin zayıf olduğunu belirtiyor. Çünkü Japonya'nın kamu borcu, gayrisafi yurt içi hasılanın iki katından fazla seviyede bulunuyor.

Bu oran, Japonya'yı büyük ekonomiler arasında borç yükü en yüksek ülkelerden biri haline getiriyor.

Uzmanlara göre, geçen yıl açıklanan 135 milyar dolarlık teşvik paketi sonrası hükümetin yeni büyük harcama adımları atması, piyasalarda daha büyük dalgalanmalara yol açabilir.

YEN TARTIŞMASI: ZAYIF PARA BİRİMİ İHRACATÇIYA YARIYOR AMA...

Japon yeni son dönemde değer kaybetmiş, bu durum ithalat maliyetlerini artırarak enflasyonu daha da körüklemişti.

Takaichi'nin, yenin zayıflamasının ihracatçılar için avantaj olduğunu ima eden açıklamaları da piyasadaki baskıyı artırdı.

Bu nedenle Japon yetkililerin, hatta ABD ile koordineli şekilde, yeni desteklemek için müdahale edebileceği konuşuluyor.

"SEÇMEN KENDİNİ İHANETE UĞRAMIŞ HİSSEDEBİLİR" UYARISI

Japonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Tetsuo Kotani, Takaichi'nin vaatlerini gerçekleştirmekte zorlanabileceğini belirterek sert bir uyarıda bulundu.

Kotani, "Takaichi hükümetinin enflasyonu seçmenin beklediği ölçüde dizginlemesi zor. Savunma harcamaları artarsa gelir vergisi zammı kaçınılmaz olur. Eğer bu süreçte hisse senetleri, yen ve devlet tahvilleri birlikte düşerse halkın hayatı daha da zorlaşır" dedi.

Kotani'ye göre seçmenler bu tabloda kendilerini "ihanete uğramış" hissedebilir.

SAVUNMA HARCAMALARI GÜNDEMDE: TRUMP'A VERİLEN SÖZLER HATIRLATILDI

Takaichi'nin önümüzdeki dönemde savunma harcamalarını artırmayı hedeflediği, bunun da ABD Başkanı Donald Trump'a verilen taahhütlerin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Ancak uzmanlar, Japonya'daki düşük doğum oranı nedeniyle ortaya çıkan personel sıkıntısının, savunma alanında istenen kapasite artışını zorlaştıracağını söylüyor.

ABENOMICS GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Hosei Üniversitesi'nden siyaset profesörü Hiroshi Shiratori, Takaichi'nin eski başbakan Shinzo Abe'nin "Abenomics" politikalarını örnek almak istediğini söyledi.

Ancak Shiratori'ye göre bu strateji, deflasyon döneminde uygulanmıştı. Şimdi ise Japonya enflasyonla karşı karşıya ve zayıf yen fiyat artışlarını daha da körüklüyor.

Profesöre göre, piyasaların endişesi de tam olarak burada başlıyor.

YENİ HARCAMA DALGASI BEKLENMİYOR

Capital Economics'ten Marcel Thieliant ise, Takaichi'nin yeni büyük harcama paketleri ya da geniş çaplı vergi indirimleri açıklamasını beklemediklerini ifade etti.

Thieliant'a göre son mali genişleme, seçim öncesi kamuoyu desteğini güçlendirmek için atılmış bir adımdı.

Ayrıca Japonya'da üst meclis seçimlerinin 2028'e kadar yapılmayacak olması nedeniyle, hükümetin kısa vadede yeni bir büyük mali gevşemeye gitmesi beklenmiyor.

ZAFERİN GÖLGESİNDE ZOR SINAV

Sanae Takaichi, Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak tarihi bir başarıya imza atarken, seçim zaferi ülke borsasında rekorlarla karşılandı. Ancak uzmanlar, enflasyon baskısı, devasa kamu borcu ve vergi tartışmalarının Takaichi yönetimi için ciddi bir sınav olacağını vurguluyor.

Japonya'da şimdi gözler, Takaichi'nin seçim zaferini kalıcı ekonomik istikrara dönüştürüp dönüştüremeyeceğine çevrildi.