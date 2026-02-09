Başkan Erdoğan’dan MHP’nin 57. yıl dönümüne özel hediye! Türk bayrağı motifli 57 gül

Çetin, "MHP lideri Devlet Bahçeli en kritik günlerde, en kritik açıklamalarıyla gündeme geliyor, Türk siyasetine yön veriyor" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasında "önemli noktalara dikkat çekmesinin" beklendiğini söyleyen Çetin, MHP liderinin özellikle en kritik dönemlerde yaptığı açıklamalarla Türk siyasetine yön verdiğini vurguladı.

Çetin, toplantının MHP için büyük anlam taşıdığını vurgulayarak, partinin "Şan'la Şeref'le" diyerek 57. yılını kutladığını ifade etti.

A Haber canlı yayınında ayrıntıları aktaran muhabir Şener Çetin, MHP açısından bugünün "önemli ve anlamlı" bir gün olduğuna dikkat çekti.

Çetin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası verdiği mesajların dikkat çektiğini belirterek, bu süreçten sonra siyasi tabloda yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Çetin, MHP'nin 1969'dan bu yana Türk siyasi hayatında önemli noktalarda yer aldığını da ifade etti.

Kurultayın hemen ardından yapılan Genel İdare Kurulu toplantısında ise partinin ambleminin üç hilal olarak kararlaştırıldığı aktarıldı.

Buna göre Milliyetçi Hareket Partisi, Başbuğ Alparslan Türkeş liderliğinde 9 Şubat 1969 tarihinde gerçekleştirilen kurultayda, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adının Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirilmesiyle kuruldu.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel hazırlanan tebrik çiçeği aranjmanı gönderdiğini belirtti. (AA)

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU: AK PARTİ VE MHP EL ELE YOLUNA DEVAM EDİYOR

Çetin, darbe girişimi sonrası süreçte Cumhur İttifakı'nın şekillendiğini ve AK Parti ile MHP'nin güçlü bir birliktelik ortaya koyduğunu dile getirdi.

A Haber Muhabiri, "Bu darbe girişimi sonrasında Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi el ele vererek güçlü bir şekilde yoluna devam etti" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" ÇIKIŞI: ÖNEMLİ MESAFE ALINDI

Şener Çetin'in aktardığı bir diğer önemli başlık ise MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çıkışı oldu.

Çetin, bu çıkışın da önemli olduğuna dikkat çekerek, söz konusu hedef doğrultusunda "önemli mesafe alındığını" söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 57. YILA ANLAMLI HEDİYE: TÜRK BAYRAĞI MOTİFLİ 57 KIRMIZI GÜL

Kutlamalara damga vuran bir diğer gelişme ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Şener Çetin'in canlı yayında verdiği bilgilere göre Başkan Erdoğan, MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümüne özel olarak tebrik çiçeği gönderdi.

Gönderilen çiçeğin taşıdığı sembolik anlam ise dikkat çekti.