Irak ve ABD'den diplomasi trafiği! Mesut Barzani ve Tom Barrack telefonda görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Başkanı Mesut Barzani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada görüşmede Suriye’de ve İran'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

SURİYE VE İRAN'DAKİ SON DURUM ELE ALINDI

Barzani'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada, tarafların gerilimlerin önlenmesi ve bölgede barışın tesis edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı ve Suriye'deki son gelişmeler ve bölgedeki siyasi değişimleri ele aldıkları aktarıldı. Tarafların bölgede yeni gerilimlerin yaşanmasının önlenmesi, çatışmaların durdurulması ve barış ile istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yaptığı ifade edilen açıklamada, bölgedeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu, Suriye'deki mevcut sürecin dikkatle yönetilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Barzani ve Barrack'ın barış ve istikrarın tesisi için üstlendikleri rollerden dolayı karşılıklı takdirlerini dile getirdikleri belirtildi.

KDP Başkanı Barzani, görüşmede ABD'nin bölgedeki rolüne olan takdirini ifade ederek, IKBY ile ABD arasındaki mevcut ittifakın sürdürülmesinin önemini vurguladı.