Hollanda kraliçesi cepheye hazırlanıyor: 54 yaşında orduya katıldı

Hollanda Savunma Bakanlığı, Kraliçe'nin çarşamba günü eğitime başlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Hollanda'nın güvenliği artık eskisi gibi garanti olarak görülemez. Bu nedenle Máxima, yedek asker olmaya karar verdi" ifadelerine yer verdi.

Arjantin doğumlu olan ve Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın eşi olan Máxima'nın, ülkesinin güvenliğine katkı sağlamak amacıyla bu kararı aldığı belirtildi.

Hollanda tahtının varisi olan Prenses Amalia'nın, geçtiğimiz ay orduya gönüllü rezervist olarak katıldığı ve temel askeri eğitimini tamamladığı bildirildi.

Kraliçe Máxima'nın bu kararı, Hollanda Veliaht Prensesi Amalia'nın adımlarını takip etmesi açısından da dikkat çekti.

Hollanda Kraliyet ailesi Orange Hanedanı tarafından yapılan açıklamada ise Kraliçe Máxima'nın kararına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Bu ayın ilerleyen günlerinde yemin ederek göreve başlaması beklenen yeni koalisyon hükümeti, jeopolitik gerilimler ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş nedeniyle Hollanda ordusunun büyütüleceğini duyurdu.

Hollanda Kraliçesi Maxima (AP)

SAVUNMA BAKANLIĞI: "UMARIZ BAŞKALARINA DA ÖRNEK OLUR"

Savunma Bakanlığı sözcüsü Klaas Meijer, Kraliçe'nin bu kararını övgüyle karşıladı.

Meijer, bunun tamamen Kraliçe'nin kendi tercihi olduğunu belirterek, "Elbette onun bunu yapmasından büyük gurur duyuyoruz. Umarız başka insanlar da 'Ben de bunu yapabilirim' diye düşünür" dedi.

ZORLU EĞİTİM PROGRAMI: DAYANIKLILIK, ATIŞ VE ASKERİ HUKUK

Savunma Bakanlığına göre Máxima'nın alacağı eğitim, yedek asker olmak için gerekli tüm teorik ve pratik unsurları kapsayacak.

Eğitim programında şu başlıklar yer alıyor:

Fiziksel dayanıklılık

Öz savunma

Atış eğitimi

Harita okuma

Askeri hukuk

EĞİTİMİ TAMAMLAYINCA RÜTBESİ DE BELLİ: YARBAY OLACAK

Bakanlık açıklamasında, Kraliçe Máxima'nın eğitimi tamamlamasının ardından yarbay (lieutenant-colonel) rütbesiyle görevlendirileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Máxima'nın, "ihtiyaç duyulan her yerde görevlendirileceği" belirtildi.

AVRUPA KRALİYETLERİNDE KÖKLÜ GELENEK, ARTIK KADINLAR DA ÖN PLANDA

Avrupa'daki kraliyet ailelerinde askeri göreve katılım uzun yıllardır süren bir gelenek olarak biliniyor. Ancak son yıllarda bu gelenek, kadın kraliyet üyelerinin de aktif şekilde orduya katılmasıyla daha görünür hale geldi.

Bu kapsamda, beş yıl önce Belçika tahtının varisi Prenses Elisabeth de Brüksel'deki askeri okulda bir yıllık eğitim programına katılmış ve bu adımı gelecekteki kraliyet görevlerine hazırlık olarak değerlendirmişti.