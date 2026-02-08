Hollanda kraliçesi cepheye hazırlanıyor: 54 yaşında orduya katıldı
Hollanda Savunma Bakanlığı, 54 yaşındaki Kraliçe Máxima’nın yedek asker olmak için eğitime başladığını duyurdu. Ülke, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ordusunu büyütmeye hazırlanıyor.
Arjantin doğumlu olan ve Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın eşi olan Máxima'nın, ülkesinin güvenliğine katkı sağlamak amacıyla bu kararı aldığı belirtildi.
Hollanda Savunma Bakanlığı, Kraliçe'nin çarşamba günü eğitime başlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Hollanda'nın güvenliği artık eskisi gibi garanti olarak görülemez. Bu nedenle Máxima, yedek asker olmaya karar verdi" ifadelerine yer verdi.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SONRASI ORDU BÜYÜTME PLANI
Kraliçe Máxima'nın eğitiminin, ülkenin askeri kapasitesini artırma hedefiyle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.
Bu ayın ilerleyen günlerinde yemin ederek göreve başlaması beklenen yeni koalisyon hükümeti, jeopolitik gerilimler ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş nedeniyle Hollanda ordusunun büyütüleceğini duyurdu.
Açıklamaya göre hükümet, ordunun personel sayısını yaklaşık 80 binden 122 bine çıkarmayı hedefliyor.
KRALİÇE: "BEN DE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"
Hollanda Kraliyet ailesi Orange Hanedanı tarafından yapılan açıklamada ise Kraliçe Máxima'nın kararına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
"Kraliçe, birçok insan gibi ülkenin güvenliğine katkı sağlamak istiyor."
KIZI DA GEÇTİĞİMİZ AY ASKERİ EĞİTİMİ TAMAMLAMIŞTI
Kraliçe Máxima'nın bu kararı, Hollanda Veliaht Prensesi Amalia'nın adımlarını takip etmesi açısından da dikkat çekti.
Hollanda tahtının varisi olan Prenses Amalia'nın, geçtiğimiz ay orduya gönüllü rezervist olarak katıldığı ve temel askeri eğitimini tamamladığı bildirildi.
SAVUNMA BAKANLIĞI: "UMARIZ BAŞKALARINA DA ÖRNEK OLUR"
Savunma Bakanlığı sözcüsü Klaas Meijer, Kraliçe'nin bu kararını övgüyle karşıladı.
Meijer, bunun tamamen Kraliçe'nin kendi tercihi olduğunu belirterek, "Elbette onun bunu yapmasından büyük gurur duyuyoruz. Umarız başka insanlar da 'Ben de bunu yapabilirim' diye düşünür" dedi.
ZORLU EĞİTİM PROGRAMI: DAYANIKLILIK, ATIŞ VE ASKERİ HUKUK
Savunma Bakanlığına göre Máxima'nın alacağı eğitim, yedek asker olmak için gerekli tüm teorik ve pratik unsurları kapsayacak.
Eğitim programında şu başlıklar yer alıyor:
Fiziksel dayanıklılık
Öz savunma
Atış eğitimi
Harita okuma
Askeri hukuk
EĞİTİMİ TAMAMLAYINCA RÜTBESİ DE BELLİ: YARBAY OLACAK
Bakanlık açıklamasında, Kraliçe Máxima'nın eğitimi tamamlamasının ardından yarbay (lieutenant-colonel) rütbesiyle görevlendirileceği bildirildi.
Açıklamada ayrıca Máxima'nın, "ihtiyaç duyulan her yerde görevlendirileceği" belirtildi.
AVRUPA KRALİYETLERİNDE KÖKLÜ GELENEK, ARTIK KADINLAR DA ÖN PLANDA
Avrupa'daki kraliyet ailelerinde askeri göreve katılım uzun yıllardır süren bir gelenek olarak biliniyor. Ancak son yıllarda bu gelenek, kadın kraliyet üyelerinin de aktif şekilde orduya katılmasıyla daha görünür hale geldi.
Bu kapsamda, beş yıl önce Belçika tahtının varisi Prenses Elisabeth de Brüksel'deki askeri okulda bir yıllık eğitim programına katılmış ve bu adımı gelecekteki kraliyet görevlerine hazırlık olarak değerlendirmişti.