Afganistan'da katliam gibi kaza! 6'sı çocuk 15 ölü

Afganistan'ın Badakistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 15 kişi hayatını kaybetti.

Tolonews'in haberine göre Bharak-Arghanwah yolunda seyreden araç uçuruma yuvarlandı.



Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Yetkililer, kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiği aileden sadece tek bir çocuğun hayatta kaldığını belirtti.



Ölenlerin 6'sının çocuk, 5'inin kadın, 4'ünün erkek olduğu bildirildi.