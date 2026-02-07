Irak’ta kafede silahlı çatışma: 3 ölü 4 yaralı

Irak’ın güneyindeki Necef kentinde bir kafede El-Şibil aşireti üyeleri arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde bir kafede silahlı çatışma yaşandı. Güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre El-Şibil aşireti üyeleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşen olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Bölge halkı çatışma nedeniyle büyük panik yaşarken, vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşan saldırganların polis ekipleri tarafından takip edildiği görüldü.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri işletmenin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.